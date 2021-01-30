Безпечної дози не існує: медики зробили важливу заяву про алкоголь

Медики зробили важливу заяву про алкоголь (Фото: freepik.com)

Алкоголь стає причиною проблем зі здоров'ям і навіть невелика доза спиртного не може бути безпечною. Однак сучасне життя не передбачає повної відмови від міцних напоїв, а вчені стверджують, що келих вина взимку навіть корисний.

Фахівці розповіли, які правила при вживанні алкоголю допоможуть уберегти здоров'я і позбавити від багатьох неприємних наслідків. Про це пише "Живи активно".

Якщо ви вирішили вжити алкоголь, то експерти радять робити це свідомо – не закушувати без міри й обов'язково додати в раціон воду, щоб уникнути зневоднення.

Серед всіх алкогольних напоїв віддавайте перевагу червоному вину, оскільки в ньому на відміну від інших спиртних напоїв, містяться корисні речовини. Наприклад, ресвератрол, який сприятливо впливає на серце і береже кровоносні судини від пошкоджень. Також він знижує рівень холестерину і знижує ризик утворення тромбів. Але виправдовувати свою любов до вина ресвератролом не варто – він також міститься й у виноградній шкірці, а значить можна пити виноградний сік або їсти виноград.

Не варто їсти активоване вугілля перед вживанням алкоголю. Цей лайфхак дуже популярний і навіть виглядає логічно, проте жодних наукових доказів цьому немає. Є невелике клінічне дослідження, яке показує, що взаємозв'язок відсутній повністю й ефекту від активованого вугілля немає зовсім. Алкоголь швидко всмоктується в шлунку і вугілля його абсолютно не зупиняє.

Пийте звичайну воду, у великій кількості. Алкоголь має сечогінний ефект і треба постійно поповнювати водний баланс. Вода допоможе уникнути дегідратації та потенційно знизить кількість випитого спиртного.

Не пийте алкоголь на голодний шлунок. І пам'ятайте – вуглеводна їжа здатна зменшити інтоксикацію організму і справляється з цим краще, ніж білкова їжа.

Не змішувати алкоголь з газованими напоями. З такими добавками алкоголь швидше всмоктується в кров і швидше дає відчуття сп'яніння. Якщо дуже потрібно – з'єднуйте спиртне з фруктовими соками або водою.

Жодна таблетка не позбавить людину від наслідків надмірного вживання алкоголю. Найкращий спосіб, щоб їх уникнути – вживати збалансовану їжу і не перебирати з кількістю алкоголю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог заявив, що повна відмова від алкоголю шкодить здоров'ю.

А також розповідали про те, що експерти пояснили, з чим алкоголь категорично не можна поєднувати.