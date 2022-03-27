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Чем безопаснее греться в квартирах, если отключили отопление

Фото: Как согреться в холодной квартире (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Отопление в Киеве начнут отключать уже завтра. С 28 марта будет прекращена подача тепла в жилые дома и на социальные объекты.

В нашем материале читайте, как согреться в холодной квартире при отключенніх батареях.

Как согреться в квартире без отопления

Утеплите окна и двери. Важно, чтобы они были герметичными и без щелей.

Если тепло включено, но в помещении все равно холодно, установите между стеной и батареей листы или панели из фольги. Фольга отразит тепло обратно в помещение, не давая ему выйти через стену.

Если батареи холодные, старайтесь большую часть времени находиться в самой маленькой комнате, а неиспользуемые комнаты закройте.

Положите толстые и мягкие ковры на пол, повесьте на стены. Они предотвращают потерю тепла. Да и гораздо приятнее вставать на теплый пушистый ковер, чем на холодный пол. Кроме того, он поглощает звук и понижают уровень шума в квартире на 20-30%.

Готовьте. При включенной плите либо духовке воздух становится сухим и теплым. Если вы что-то печете, после завершения оставьте духовку открытой. Но не желательно делать блюда, которые образуют большой объем пара.

Наберите в ванну горячую воду и оставьте дверь в комнату открытой. Меняйте воду по мере остывания. Кроме того, трубы в ванной комнате всегда горячие, даже когда нет отопления, за исключением времени отключения горячей воды. Поэтому всегда держите дверь в ванную комнату открытой. Такой метод увеличит температуру в холодной квартире на один-два градуса.

Так как теплый воздух накапливается под потолком, установите потолочный вентилятор. Он разгонит воздух, в результате теплые потоки спустятся вниз и смешаются с холодными.

Кондиционеры

Кондиционеры — современное решение, как согреть комнату быстро и легко. Сегодня многие модели включают функции не только охлаждения, но и нагрева. Они безопасны, практичны, рациональны и экономичны.

Напомним, что Чернигов из-за обстрелов оккупанта остался без отопления и газа.

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