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Чернигов из-за обстрелов оккупанта остался без отопления и газа

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Чернигов, Четверг 10 марта 2022 09:58
Чернигов из-за обстрелов оккупанта остался без отопления и газа Фото: Чернигов из-за обстрелов оккупанта остался без отопления и газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В ночь на 10 марта российско-оккупационные войска обстреляли город Чернигов. Вследствие чего местные жители остались без отопления и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса во время видеообращения.

"Оккупанты целенаправленно бьют по нашей инфраструктуре. Чернигов остался без газа и отопления. Надеюсь, что ненадолго. Наши коммунальщики уже работают над восстановлением сетей", - рассказал Чаус.

В свою очередь он обратился к оккупантам, заявив, "вы сделали нам холодно. Приходите сюда. Мы будем жечь костры на ваших костях".

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