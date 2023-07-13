ua ru
Чт, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Безкоштовні ліки для онкохворих: як отримати, якщо у вашій лікарні їх немає

Новость на русском →
Четвер 13 липня 2023 09:44
Безкоштовні ліки для онкохворих: як отримати, якщо у вашій лікарні їх немає Як отримати ліки онкохворим, якщо їх немає у лікарні (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Безкоштовні препарати для лікування онкохворих видають у лікарнях на підставі їх замовлень, які подаються щорічно залежно від кількості пацієнтів. Але часом буває так, що ліки в медустанові закінчуються і хворі не знають, де вони можуть отримати необхідні препарати.

Що робити у такій ситуації та як отримати необхідні ліки безкоштовно, розповіли у МОЗ України.

Як отримати безкоштовні ліки для онкохворих

Якщо в лікарні, де ви проходите лікування, закінчилися необхідні безкоштовні ліки, то треба діяти за таким алгоритмом:

1. Зібрати всі документи, які підтверджують захворювання та необхідність у конкретному препараті.

2. Перевірити, у яких лікарнях є залишки препарату, закупленого централізовано – за допомогою цього сайту.

3. При можливості переїхати – з усіма документами, обстеженнями та призначеннями звернутися до лікарні, де є препарат та отримати його там. Попередньо обов'язково потрібно зв'язатися з установою та уточнити, чи зможуть вас там прийняти.

4. Якщо переїхати немає можливості - звернутися до головного лікаря медустанови, де ви проходите лікування, із заявою про забезпечення вас необхідним лікуванням, яке входить у гарантований пакет послуг. Копію заяви потрібно надіслати до Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

5. Проконсультуватися з лікарем, який вас лікує або головним лікарем медустанови, де ви проходите лікування, щодо можливості перерозподілу препарату з тих лікарень, де він є. До цього процесу залучається обласний департамент охорони здоров'я.

У такій ситуації необхідно написати заяву на ім'я керівника департаменту з копією на головного лікаря, де ви проходите лікування. Питання перерозподілу лікарських засобів вирішуються між департаментом охорони здоров'я/керівниками медустанов - такий порядок є доступним для ДОЗ з урахуванням постанови Кабміну №298.

До речі, раніше ми писали, де в Україні пацієнти з онкологією можуть лікуватися безкоштовно.

А ще розповідали, які послуги для онкохворих в Україні надають безкоштовно.

Читайте РБК-Україна в Google News
доступні ліки рак легких