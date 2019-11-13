Бежала изо всех сил: Тина Кароль едва не погибла в США

Тина Кароль, известная украинская певица, едва не погибла во время съемок в каньоне Антилопа в США. Что с ней произошло, она рассказала в комментарии для ТСН.

Как призналась Тина Кароль после поездки в США, съемка в каньоне Антилопа была самой ужасной в ее жизни. Кроме того, что ей пришлось для красивых кадров работать в невероятной жаре, она еще лицом к лицу столкнулась с ядовитой змеей и скорпионами.

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

"В каньоне Антилопа температура более 50 градусов. Сначала я встретила кучу скорпионов, а потом еще и настоящую калифорнийскую гремучую змею. Своим хвостом змея создавала такой шум, что, казалось, его слышали везде", - рассказала артистка и добавила, что звук, который издавала змея, был похож на звук воды, которая льется.

Она обернулась и увидела змею, которая была готова к нападению. Тина Кароль поняла, что самое лучшее – это замереть на месте. И именно это помогло ей избежать нападения.

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

"Меня спасло то, что я просто замерла, ожидая прохладную воду. Я не двигала ни руками, ни ногами, и поэтому она не напала на меня. Затем я изо всех сил бежала", - призналась певица.