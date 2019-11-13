Бігла щосили: Тіна Кароль ледь не загинула в США

Тіна Кароль, відома українська співачка, ледь не загинула під час зйомок в каньйоні Антилопа в США. Що з нею сталося, вона розповіла у коментарі для ТСН.

Як зізналася Тіна Кароль після поїздки в США, зйомка в каньйоні Антилопа була найжахливішою в її житті. Крім того, що їй довелося для красивих кадрів працювати в неймовірній спеці, вона ще віч-на-віч зіткнулася з отруйною змією і скорпіонами.

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

"У каньйоні Антилопа температура більше 50 градусів. Спочатку я зустріла купу скорпіонів, а потім ще й справжню каліфорнійську гримучу змію. Своїм хвостом змія створювала такий гамір, що, здавалося, його чули скрізь", - розповіла артистка і додала, що звук, який видавала змія, був схожий на звук води, що ллється.

Вона обернулася і побачила змію, яка була готова до нападу. Тіна Кароль зрозуміла, що найкраще – це завмерти на місці. І саме це допомогло їй уникнути нападу.

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

"Мене врятувало те, що я просто завмерла, очікуючи прохолодну воду. Я не рухала ні руками, ні ногами, і тому вона не напала на мене. Потім я щосили бігла", - зізналася співачка.