UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Безглютенові крупи: які вибрати і що про них важливо знати

Які крупи не містять глютену (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Глютен може викликати у деяких людей непереносимість чи алергію, що призводить до необхідності виключення його з раціону. Відома лікар-дієтолог і ендокринолог Катерина Толстікова назвала безглютенові крупи, які варто включити в раціон при непростимості.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове інтерв’ю авторки книг "Стрес крізь життя - мій Mood" і "Твій храм - здоровʼя".

Що таке глютен та коли виникає непереносимість

Глютен - це білок, що міститься в ячмені, пшениці та житі, який у деяких людей може викликати проблеми із травленням, запалення та інші проблеми зі здоров’ям.

Тому людям, чутливим до глютену або тим, хто страждає на целіакію, слід уникати продуктів, що містять його, включаючи багато видів злаків.

За словами дієтолога, якщо людина має таку проблему, то у неї повинен бути пожиттєвий безглютеновий раціон.

Звичайним людям це можна робити у вигляді елімінаційних дієт лише тоді коли є якісь аутоімунні паралелі хвороби і це показано лікарем або коли є проблеми з боку шлунково-кишкового тракту.

Якщо відмовитеся від глютену без призначення лікаря і почнете їсти безглютенові продукти, то то можете завдати шкоди. Все тому, що в таких продуктах багато доданих цукрів та інших шкідливих інгредієнтів, які не дадуть користі. Так ви не отримаєте глютену, але отримаєте багато інших речовини та калорій. 

Які клупи не містять глютену

Толстікова розповіла, якщо дійсно є потреба у безглютенових продуктах, то обирайте крупи, але не глютенові. Відмовлятись повністю від круп не треба, адже це становить ризик серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу.

Безглютенові крупи відноситься:

  • рис
  • гречка
  • кіноа
  • вівсяна крупа, але якщо вона вирощена в нормальних умовах - не поряд з пшеницею
  • кукурудзяна крупа

Також сюди відносяться бобові та картопля.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняДієтологЗдорова їжаКрупаЗдоров'я