Тренер назвала кашу, яка шкідлива для здоров'я

Вівсянка визнана здоровим продуктом. Багато хто обирає саме вівсянки швидкого приготування, але такий продукти може нашкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.

Чим шкідлива вівсянка швидкого приготування

За словами експерта, вівсянка швидкого приготування містить менше клітковини та менше поживних речовин таких як вітаміни та мінерали та має вищий глікемічний індекс.

А це означає, що вона доволі швидко засвоюється і ви знову будете відчувати голод.

До того ж вона містить такі додаткові речовини як цукор та ароматизатори.

Для більшої користі тренер радить обирати звичайну вівсяну цільнозернову крупу.

Вона буде варитись довго, але буде зберігати максимальну кількість користі.

Більшість популярних виробників вівсянки швидкого приготування додають 10-12 г цукру на порцію менше ніж 200 калорій. Це означає, що ви будете з'їдати майже чверть загальної кількості цукру в порції, яка забезпечує менше 10-ї частини необхідних калорій на добу.