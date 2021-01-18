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Бездомные сорвали репетицию инаугурации Байдена в Капитолии

США, Понедельник 18 января 2021 22:12
Бездомные сорвали репетицию инаугурации Байдена в Капитолии
Репетиция церемонии инаугурации Байдена прервалась из-за пожара (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 18 января, в США проходила репетиция инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Но ее пришлось остановить из-за того, что возле здания Капитолия возник небольшой пожар.

Капитолий был закрыт на вход и выход примерно на час из соображений безопасности. Об этом сообщает Reuters.

Позже местное телевидение сообщило, что возгорание произошло на месте, где ночевали бездомные. Поступил сигнал тревоги, и все участники репетиции инаугурации нового президента были эвакуированы.

Спасатели рассказали, что пожар был потушен и в этом инциденте никто не пострадал.

Пожар возле Капитолия (видео: YouTube)

Напомним, в день, когда Конгресс США должен был утвердить президента Америки начались беспорядки, которые устроили сторонники Дональда Трампа. При этом ситуация обострилась, когда демонстранты ворвались в здание Конгресса, а потом в зал заседания Сената.

Во время штурма также произошла стрельба. Ранение в шею получила девушка. К сожалению, это ранение было смертельным.

Позже стало известно, что погибшая Эшли Бэббит была ветераном ВВС США. Она около 14 лет служила в американской армии на должности эксперта по безопасности. По словам ее мужа, Эшли была патриоткой и поддерживала Дональда Трампа.

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