"Без цього ви не зможете обійтися". Андре Тан назвав наймодніші речі весни

Глобальна тенденція цієї весни - це курс на жіночність. Дізнайтеся, які речі будуть актуальними.
Про це розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дизайнера Андре Тана в Instagram.
Спущені плечі
Цей тренд вже зараз полюбився багатьом і залишиться з нами цієї весни - це дуже гарно і сексуально.
Білий колір
Класичний білий, який прекрасний сам по собі, і в різних комбінаціях. Найвесняніший і жіночний - колір невинності.
Багатошаровість
Багатошаровість плавно переходить з осінньо-зимового сезону в весну і літо. Носіть топи з сорочками, піджаками і плащами, а поверх джинсів одягайте спідниці і шовкові хустки.
Квіти
Трендом цієї весни виявилися великі червоні квіти. Ще одна частина декору, одяг з яким точно варто приміряти, - 3D-квіти, які прикрашають і спідниці, і сукні, і чокери.
Поєднання білого та чорного
Світові тенденції пропонують по-новому глянути на комбінацію цих відтінків. Важлив - білий і чорний краще поєднувати в нерівних пропорціях, іншими словами, добре, якщо один колір у вбранні переважає.
Занижена талія
А особливо сукні з заниженою талією! Вони відрізняються, як правило, приталеним кроєм, а пишна спідниця, яка зазвичай починається в області талії, у цих моделей бере свій початок біля стегон.
Читайте також, що стилістка назвала наймодніші речі на весну 2024.
Також читайте наш матеріал про те, як доглядати за прикрасами з перлинами.