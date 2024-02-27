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"Без цього ви не зможете обійтися". Андре Тан назвав наймодніші речі весни

Андре Тан поясним, які речі будуть модними весною (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Глобальна тенденція цієї весни - це курс на жіночність. Дізнайтеся, які речі будуть актуальними.

Про це розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дизайнера Андре Тана в Instagram.

Які тренди весни 2024

Спущені плечі

Цей тренд вже зараз полюбився багатьом і залишиться з нами цієї весни - це дуже гарно і сексуально.

Білий колір

Класичний білий, який прекрасний сам по собі, і в різних комбінаціях. Найвесняніший і жіночний - колір невинності.

Багатошаровість

Багатошаровість плавно переходить з осінньо-зимового сезону в весну і літо. Носіть топи з сорочками, піджаками і плащами, а поверх джинсів одягайте спідниці і шовкові хустки.

Квіти

Трендом цієї весни виявилися великі червоні квіти. Ще одна частина декору, одяг з яким точно варто приміряти, - 3D-квіти, які прикрашають і спідниці, і сукні, і чокери.

Поєднання білого та чорного

Світові тенденції пропонують по-новому глянути на комбінацію цих відтінків. Важлив - білий і чорний краще поєднувати в нерівних пропорціях, іншими словами, добре, якщо один колір у вбранні переважає.

Занижена талія
 

А особливо сукні з заниженою талією! Вони відрізняються, як правило, приталеним кроєм, а пишна спідниця, яка зазвичай починається в області талії, у цих моделей бере свій початок біля стегон.

 


 

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Андре Тан