Гроза в Києві затопила переходи: "без гумових чобіт" не пройдеш (фото)

У Києві 31 липня пройшла сильна гроза, внаслідок якої в деяких районах підтопило дороги, а підземний перехід біля станції метро Політехнічний інститут залило водою настільки, що без гумових чобіт нереально пройти.

Які наслідки негоди у Києві

Сильний дощ, який пройшов у столиці близько 15.30, затопив частину пішохідної зони у районі Політехнічного інституту та підземний перехід.

За словами очевидців, дощова вода перетворила сходи переходу на водоспад.

"Без гумових чобіт на Політехнічній не пройти. Або ж беріть із собою матраци", - зазначають очевидці.

Додамо, що у цьому районі регулярно відбуваються підтоплення, як тільки у столиці пройде сильна гроза. Комунальні служби знають про цю проблему, втім поки її не усунули.

Зазначимо, що напередодні синоптики оголосили у столиці І рівень небезпеки через погодні умови. До кінця доби очікуються ще опади.

Підтоплений перехід біля станції метро Політехнічний інститут (скриншот із відео)

Підтоплені ділянки дороги біля станції метро Політехнічний інститут (скриншот із відео)