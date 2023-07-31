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Гроза в Києві затопила переходи: "без гумових чобіт" не пройдеш (фото)

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Київ, Понеділок 31 липня 2023 17:41
Гроза в Києві затопила переходи: "без гумових чобіт" не пройдеш (фото) У Києві через грозу затопило підземні переходи (фото ілюстративне: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

У Києві 31 липня пройшла сильна гроза, внаслідок якої в деяких районах підтопило дороги, а підземний перехід біля станції метро Політехнічний інститут залило водою настільки, що без гумових чобіт нереально пройти.

Про це повідомляють столичні канали Telegram.

Які наслідки негоди у Києві

Сильний дощ, який пройшов у столиці близько 15.30, затопив частину пішохідної зони у районі Політехнічного інституту та підземний перехід.

За словами очевидців, дощова вода перетворила сходи переходу на водоспад.

"Без гумових чобіт на Політехнічній не пройти. Або ж беріть із собою матраци", - зазначають очевидці.

Додамо, що у цьому районі регулярно відбуваються підтоплення, як тільки у столиці пройде сильна гроза. Комунальні служби знають про цю проблему, втім поки її не усунули.

Зазначимо, що напередодні синоптики оголосили у столиці І рівень небезпеки через погодні умови. До кінця доби очікуються ще опади.

Гроза в Києві затопила переходи: &quot;без гумових чобіт&quot; не пройдеш (фото)

Гроза в Києві затопила переходи: &quot;без гумових чобіт&quot; не пройдеш (фото)

Підтоплений перехід біля станції метро Політехнічний інститут (скриншот із відео)

Гроза в Києві затопила переходи: &quot;без гумових чобіт&quot; не пройдеш (фото)Гроза в Києві затопила переходи: &quot;без гумових чобіт&quot; не пройдеш (фото)Гроза в Києві затопила переходи: &quot;без гумових чобіт&quot; не пройдеш (фото)Гроза в Києві затопила переходи: &quot;без гумових чобіт&quot; не пройдеш (фото)

Гроза в Києві затопила переходи: &quot;без гумових чобіт&quot; не пройдеш (фото)

Підтоплені ділянки дороги біля станції метро Політехнічний інститут (скриншот із відео)

Раніше ми писали про те, чому не можна під час грози приймати душ.

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Київ