Гроза в Киеве затопила переходы: "без резиновых сапог" далеко не уйдешь (фото)

В Киеве 31 июля прошла сильная гроза, в результате которой в некоторых районах подтопило дороги, а подземный переход возле станции метро Политехнический институт залило водой настолько, что без резиновых сапог невозможно пройти.

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Сильный дождь, который прошел в столице около 15:30, затопил часть пешеходной зоны в районе Политехнического института и подземный переход.

По словам очевидцев, дождевая вода превратила лестницу перехода в водопад.

"Без резиновых сапог на Политехнической не пройти. Или берите с собой матрасы", - отмечают очевидцы.

Добавим, что в этом районе регулярно происходит подтопление, как только в столице пройдет сильная гроза. Коммунальные службы знают об этой проблеме, но пока ее не устранили.

Отметим, что накануне синоптики объявили в столице I уровень опасности из-за погодных условий. К концу дня ожидаются еще осадки.

Подтопленный переход возле станции метро Политехнический институт (скриншот с видео)

Подтопленные участки дороги возле станции метро Политехнический институт (скриншот с видео)