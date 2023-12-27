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Бейонсе спіткало нещастя просто на Різдво: що сталося

Середа 27 грудня 2023 08:15
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Бейонсе спіткало нещастя просто на Різдво: що сталося Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)
Автор: Іванна Пашкевич

У США згорів будинок популярної співачки Бейонсе, де вона мешкала з народження до 5-річного віку. Лихо сталося у різдвяну ніч.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Деталі

25 грудня, близько 2-ї години ночі, у штаті Техас спалахнув вогонь у розкішному особняку, який на той час перебував під новим володінням.

На щастя, нові власники разом зі своїми двома дітьми встигли вчасно покинути будівлю, вийшовши на вулицю в одязі для сну.

Найбільший прояв полум'я спостерігався на другому поверсі. Рятувальні служби швидко прибули на місце події та ліквідували пожежу за 10 хвилин.

Наразі правоохоронні органи розслідують причини загоряння.

За словами Кіта Розена, організатора екскурсій для шанувальників Бейонсе, будинок, у якому вона провела своє дитинство, завжди привертав увагу її фанів.

"Люди, які їздять у ці тури, шанувальники Бейонсе, фанатики. Побачити будинок, де вона спочатку жила, - це все одно, що поїхати до Вифлеєму - місця народження їхнього лідера", - сказав він.

Бейонсе спіткало нещастя просто на Різдво: що сталося

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Зазначимо, що виконавиця жила в цьому будинку в Техасі до 5 років.

Кілька десятиліть тому батьки співачки продали цю нерухомість, а сама Бейонсе та її чоловік володіють розкішним будинком за 200 мільйонів доларів з видом на океан у Малібу.

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