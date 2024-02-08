Бейонсе анонсувала запуск власної лінійки по догляду за волоссям (відео)

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зірки.

Бейонсе запускає власну лінійку по догляду за волоссям

Співачка анонсувала вихід власної лінійки по догляду за волоссям. Вона має вийти 20 лютого. Бейонсе виклала цікаве відео, на якому дівчата з різним типом волосся миють його шампунем, обстригають та вкладають.

До того ж у цьому промо присутній ще й чоловік, а це означає, що засоби будуть як для жінок, так і для чоловіків.

Бейонсе запускає власну лінійку по догляду за волоссям (фото: instagram.com/beyonce)

Та поки ще точно невідомо, які саме продукти до неї ввійде, однак, припускається, що це будуть стимулятори для росту волосся, девайси для укладання волосся, гребінці, аксесуари, вітамінні добавки, шампуні, маски, бальзами й багато іншого.

Насправді не дивно, що Бейонсе випускає засоби для догляду за волоссям, адже, як відомо, її першою роботою було підмітання підлоги в салоні краси її мами. Юна співачка вже тоді виступала перед клієнтами зі своїм поп-гуртом Destiny's Child.

Бейонсе розповідала, що в маминому салоні на власні очі побачила, що якість нашого догляду за волоссям, може безпосередньо впливати на наші душі.

Очевидно, що зараз жінка вирішила зробити те, про що мріяла з самого дитинства й те, до чого лежить душа.

Поки всі деталі Бейонсе тримає у секреті та вже незабаром можна буде побачити розкішну презентацію й весь асортимент, який вона готує для продажу та особистого користування.