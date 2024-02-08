Бейонсе анонсировала запуск собственной линейки по уходу за волосами (видео)

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу звезды.

Бейонсе запускает собственную линейку по уходу за волосами

Певица анонсировала выход собственной линейки по уходу за волосами. Она должна выйти 20 февраля. Бейонсе выложила интересное видео, на котором девушки с разным типом волос моют его шампунем, состригают и укладывают.

К тому же в этом промо присутствует еще и мужчина, а значит средства будут как для женщин, так и для мужчин.

Бейонсе запускает свою линейку по уходу за волосами (фото: instagram.com/beyonce)

Но пока точно неизвестно, какие именно продукты в нее войдет, однако, предполагается, что это будут стимуляторы для роста волос, девайсы для укладки волос, расчески, аксессуары, витаминные добавки, шампуни, маски, бальзамы и многое другое.

На самом деле неудивительно, что Бейонсе выпускает средства по уходу за волосами, ведь, как известно, ее первой работой было подметание пола в салоне красоты ее мамы. Юная певица уже тогда выступала перед клиентами со своей поп-группой Destiny's Child.

Бейонсе рассказывала, что в мамином салоне собственными глазами увидела, что качество нашего ухода за волосами может оказывать непосредственное влияние на наши души.

Очевидно, сейчас женщина решила сделать то, о чем мечтала с самого детства и то, к чему лежит душа.

Пока все детали Бейонсе держит в секрете и вскоре можно будет увидеть роскошную презентацию и весь ассортимент, который она готовит к продаже и личному пользованию.