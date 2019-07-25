Бэтмен жив: в Киеве полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из "скорой" (видео)

Коллаж (РБК-Украина)

Ранее мужчина хотел спрыгнуть с крыши в центре Киева

В Киеве полуголый мужчина на полном ходу выпрыгнул из машины скорой помощи. Большая скорость его не смутила, он упал, но побежал дальше. Эпичное видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Лишний балласт". Говорят, что это тот самый чувак, который бегал по крыше Владимирского рынка", - написали под видео.

Днем ранее в соцсетях сообщали, что в центре Киева мужчина залез на крышу дома и грозился с нее прыгнуть. Судя по всему, это был тот же человек.

Видео: Мужчина выпрыгнул из машины "скорой" (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети в комментариях отметили, что "Бэтмен жив", а также иронизируют над поступком этого человека.

Все -таки Бетмэн жив, просто костюм потерял.

Коли показали прайс на лікування)

Удачный побег. Молодец.

Проголосовать забыл.

Вот это медицина !!! На ходу вылечили.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Как мы ранее писали, под Киевом пьяные девочки устроили драку с полицией и медиками (видео).В Боярке Киевской области произошел инцидент с нетрезвыми девочками-подростками и полицейскими.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове спасатели сняли с крыши юных любительниц экстрима.