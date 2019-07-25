Бэтмен жив: в Киеве полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из "скорой" (видео)

Ранее мужчина хотел спрыгнуть с крыши в центре Киева
В Киеве полуголый мужчина на полном ходу выпрыгнул из машины скорой помощи. Большая скорость его не смутила, он упал, но побежал дальше. Эпичное видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"Лишний балласт". Говорят, что это тот самый чувак, который бегал по крыше Владимирского рынка", - написали под видео.
Днем ранее в соцсетях сообщали, что в центре Киева мужчина залез на крышу дома и грозился с нее прыгнуть. Судя по всему, это был тот же человек.
Видео: Мужчина выпрыгнул из машины "скорой" (facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети в комментариях отметили, что "Бэтмен жив", а также иронизируют над поступком этого человека.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Как мы ранее писали, под Киевом пьяные девочки устроили драку с полицией и медиками (видео).В Боярке Киевской области произошел инцидент с нетрезвыми девочками-подростками и полицейскими.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове спасатели сняли с крыши юных любительниц экстрима.