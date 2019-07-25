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Бэтмен жив: в Киеве полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из "скорой" (видео)

STYLERЖизнь    25.07.2019 - 22:15
Бэтмен жив: в Киеве полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из "скорой" (видео)
Коллаж (РБК-Украина)

Ранее мужчина хотел спрыгнуть с крыши в центре Киева

В Киеве полуголый мужчина на полном ходу выпрыгнул из машины скорой помощи. Большая скорость его не смутила, он упал, но побежал дальше. Эпичное видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Лишний балласт". Говорят, что это тот самый чувак, который бегал по крыше Владимирского рынка", - написали под видео.

Днем ранее в соцсетях сообщали, что в центре Киева мужчина залез на крышу дома и грозился с нее прыгнуть. Судя по всему, это был тот же человек.

Видео: Мужчина выпрыгнул из машины "скорой" (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети в комментариях отметили, что "Бэтмен жив", а также иронизируют над поступком этого человека.

  • Все -таки Бетмэн жив, просто костюм потерял.
  • Коли показали прайс на лікування)
  • Удачный побег. Молодец.
  • Проголосовать забыл.
  • Вот это медицина !!! На ходу вылечили.

Бэтмен жив: в Киеве полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из &quot;скорой&quot; (видео)

Бэтмен жив: в Киеве полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из &quot;скорой&quot; (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Как мы ранее писали, под Киевом пьяные девочки устроили драку с полицией и медиками (видео).В Боярке Киевской области произошел инцидент с нетрезвыми девочками-подростками и полицейскими.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове спасатели сняли с крыши юных любительниц экстрима.

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