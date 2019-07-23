Ты - звезда YouTube! Под Киевом пьяные девочки устроили драку с полицией и медиками (видео)

В Боярке пьяные девушки-подростки устроили драку (Коллаж РБК-Украина)

Девушки словно с цепи сорвались и пытались с кулаками бросаться на представителей закона

В Боярке Киевской области произошел инцидент с нетрезвыми девочками-подростками и полицейскими. Видео конфликта опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Прохожие обнаружили на одной из улиц припаркованный автомобиль, в котором находились две девушки-подростка в состоянии алкогольного опьянения. На место вызвали патрульных полицейских, а те в свою очередь, когда увидели насколько девушки пьяны – скорую медицинскую помощь.

Девушки внезапно стали оказывать активное сопротивление, кидаться сначала на патрульных, а потом и на медиков. Причем полицейских подростки пытались ударить, а на медиков бросались с кулаками и вырывались.

"Почему-то девушки решили, что именно медики их главная проблема в жизни, а поэтому хаотично подбегали и били их. Закончилось все только тогда, когда один из правоохранителей дал понюхать "будущим мамам" газовый баллончик", - сказано в комментарии к видео инцидента.

Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!

В комментариях пользователи возмутились тем, что полицейские применили газовый баллончик и отметили, что можно было обойтись каким-то более мягкими методами. Некоторые наоборот, посчитали, что полиция и медики вели себя довольно лояльно и спокойно по отношению к буйным и неадекватным девушкам.

Скриншоты комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове спасатели сняли с крыши юных любительниц экстрима.

А также рассказывали о том, что в Днепре девушка после ссоры с парнем решила утопиться, но ее каждый раз спасали.