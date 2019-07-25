Бетмен живий: у Києві напівголий чоловік на ходу вистрибнув зі "швидкої" (відео)

Колаж (РБК-Україна)

Раніше чоловік хотів зістрибнути з даху в центрі Києва

У Києві напівголий чоловік на повному ходу вистрибнув з машини швидкої допомоги. Велика швидкість його не збентежила, він впав, але побіг далі. Епічне відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"Зайвий баласт". Кажуть, що це той самий чувак, який бігав по даху Володимирського ринку", - написали під відео.

Вдень раніше в соцмережах повідомляли, що в центрі Києва чоловік заліз на дах будинку і погрожував з неї стрибнути. Судячи з усього, це був той самий чоловік.

Відео: Чоловік вистрибнув з машини "швидкої" (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі в коментарях зазначили, що "Бетмен живий", а також іронізують над вчинком цієї людини.

Все-таки Бетмэн живий, просто костюм втратив.

Колі показали прайс на лікування)

вдала втеча. Молодець.

Проголосувати забув.

Ось це медицина !!! На ходу вилікували.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Як ми раніше писали, під Києвом п'яні дівчата влаштували бійку з поліцією і медиками (відео).У Боярці Київської області стався інцидент з нетверезими дівчатками-підлітками і поліцейськими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові рятувальники зняли з даху юних аматорів екстриму.