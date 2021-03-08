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Бесплодие, склероз и генетическая мутация: вся правда и фейки о вакцинации в Украине

Новина українською → Понедельник 08 марта 2021 15:22
Бесплодие, склероз и генетическая мутация: вся правда и фейки о вакцинации в Украине Вакцинация в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Министерстве здравоохранения опубликовали перечень главных фейков о вакцинации в Украине, которым не стоит верить. Ведь много ложных слухов о вакцине CoviShield начали распространяться еще до начала прививок.

Про фейки и правду Минздрав информирует на странице своей пресс-службы.

Украинцам прививку делают вакциной, которую разработала англо-шведская компания AstraZeneca. Препарат изготавливает известный мировой производитель вакцин - индийский Serum Institute, и он имеет название Covishield.

"Для предотвращения распространения ложной информации мы собрали самые распространенные фейки на тему иммунизации", - говорится на странице Минздрава.

Фейк №1. Covishield - "генерик", который не имеет ничего общего с вакциной Oxford/AstraZeneca

Это неправда, поскольку Covishield - это та самая AstraZeneca, которую изготавливают на индийском заводе. Препарат одобрен ВОЗ.

Бесплодие, склероз и генетическая мутация: вся правда и фейки о вакцинации в Украине

Фейк №2. мРНК-вакцины - генетическое оружие, что изменяет гены

На самом деле мРНК-вакцины не проникает в ядро клетки, где расположена наша ДНК.

Бесплодие, склероз и генетическая мутация: вся правда и фейки о вакцинации в Украине

Фейк №3. Все индийские вакцины хуже европейских

Индия - очень мощный производитель вакцин, который обеспечивает 65% мирового рынка. К тому же препараты Serum Institute уже много лет используются в Украине.

Бесплодие, склероз и генетическая мутация: вся правда и фейки о вакцинации в Украине

Фейк №4. Вакцина от коронавируса вызывает рассеянный склероз

Во время тестирования вакцины AstraZeneca действительно был один случай рассеянного склероза и один случай воспаления спинного мозга. Однако в обоих случаях с вакциной это не связано.

Бесплодие, склероз и генетическая мутация: вся правда и фейки о вакцинации в Украине

Фейк №5. Вакцина Pfizer/BioNTech приводит к бесплодию у женщин

Если бы вакцина вызвала бесплодие, это означало бы, что миллионы женщин, которые перенесли коронавирус, стали бы бесплодными. А это не так.

Бесплодие, склероз и генетическая мутация: вся правда и фейки о вакцинации в Украине

Фейк №6. В результате вакцинации можно заразиться COVID-19

Невозможно заразиться в результате вакцинации, ведь доза вакцины не содержит живого вируса. Если же после прививки вы получили положительный тест на COVID-19, возможно вы были инфицированы на момент иммунизации, но не знали об этом.

Бесплодие, склероз и генетическая мутация: вся правда и фейки о вакцинации в Украине

В Минздраве напомнили, что вакцинация - самый эффективный элемент для преодоления пандемии COVID-19.

Напомним, что кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. Первым, кто получил дозу вакцины, стал врач из Черкасской области.

По состоянию на 7 марта уже 17 947 человек привито от начала вакцинальной кампании.

Вакцинация в Украине будет проходить в пять этапов:

  • Медработники и персонал, который оказывает помощь ковидным больным.
  • Люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования (соцработники, люди старше 80 лет, остальные медработники).
  • Люди с высоким риском инфицирования и те, кто работает в ГСЧС, СБУ, полиции, в образовательных учреждениях.
  • Люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями.
  • Другие категории населения.

Ранее в Православной церкви Украины выразили свою позицию относительно вакцинации от коронавируса.

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