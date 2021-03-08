Безпліддя, склероз і генетична мутація: вся правда і фейки про вакцинацію в Україні

В Міністерстві охорони здоров'я опублікували перелік головних фейків про вакцинацію в Україні, яким не варто вірити. Адже багато неправдивих чуток про вакцину CoviShield почали поширюватися ще до початку щеплень.

Про фейки і правду МОЗ інформує на сторінці своєї пресслужби.

Українцям щеплення роблять вакциною, яку розробила англо-шведська компанія AstraZeneca. Препарат виготовляє відомий світовий виробник вакцин - індійський Serum Institute, і він має назву Covishield.

"Для запобігання розповсюдженню неправдивої інформації ми зібрали найпоширеніші фейки на тему імунізації", - говориться на сторінці МОЗ.

Фейк №1. Covishield - "генерик", який не має нічого спільного з вакциною Oxford/AstraZeneca

Це неправда, оскільки Covishield - це та сама AstraZeneca, яку виготовляють на індійському заводі. Препарат схвалений ВООЗ.

Фейк №2. мРНК-вакцини - генетична зброя, що змінює гени

Насправді мРНК-вакцини не проникає в ядро клітини, де розташована наша ДНК.

Фейк №3. Всі індійські вакцини гірші за європейські

Індія - дуже потужний виробник вакцин, який забезпечує 65% світового ринку. До того ж препарати Serum Institute вже багато років використовуються в Україні.

Фейк №4. Вакцина від коронавірусу викликає розсіяний склероз

Під час тестування вакцини AstraZeneca справді був один випадок розсіяного склерозу і один випадок запалення спинного мозку. Однак в обох випадках з вакциною це не пов'язано.

Фейк №5. Вакцина Pfizer/BioNTech призводить до безпліддя у жінок

Якби вакцина викликала безпліддя, це означало б, що мільйони жінок, які перенесли коронавірус, стали б безплідними. А це не так.

Фейк №6. В результаті вакцинації можна заразитися COVID-19

Неможливо заразитися в результаті вакцинації, адже доза вакцини не містить живого вірусу. Якщо ж після щеплення ви отримали позитивний тест на COVID-19, можливо ви були інфіковані на момент імунізації, але не знали про це.

У МОЗ нагадали, що вакцинація - найефективніший елемент для подолання пандемії COVID-19.

Нагадаємо, що кампанія з вакцинації в Україні почалася 24 лютого. Першим, хто отримав дозу вакцини, став лікар з Черкаської області.

Станом на 7 березня вже 17 947 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.

Вакцинація в Україні проходитиме в п'ять етапів: