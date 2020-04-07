Бесплатный проезд и скидки на продукты: как действует карантин в Чехии

Карантин в Чехии (Коллаж РБК-Украина)

Украинка рассказала, как в Чехии установили карантин

Карантин из-за коронавируса ввел ряд европейских стран, среди которых и Чехия. В стране правительство делает все, чтобы максимально обеспечить население и его комфорт во время вынужденных мер по предотвращению Covid-19. По крайней мере, так утверждает украинка Юлия Мерунка, которая написала об этом пост на своей Facebook-странице.

Женщина выражает огромную благодарность и уважение стране, в которой она сейчас живет.

"Коронавирус в Чехии! Не могу не написать, как к трагедии, которая так неожиданно потрясла весь мир, отнеслись в Чехии, респект и уважение руководству страны!" - написала Юлия.

Она перечислила ряд бонусов, которые получили граждане во время карантина в Чехии.

Проезд в период карантина полностью бесплатный, независимо от того, городской транспорт или междугородний. Транспорт ходит четко по графику.

Всем предпринимателям государство единоразово предоставило помощь в размере 25 000 крон (примерно 26 тыс. грн).

Дают отсрочку на 6 месяцев на все кредиты и ипотеки.

Магазины переполнены продуктами, на все скидки 30-50%, очередей нет.

Бензин в период карантина подешевел на 40%.

Если не ходишь на работу, сидишь дома на карантине, получаешь 80% зарплаты, мелочь, но приятно.

Юлия выразила надежду, что, возможно, когда-то, так будет и в ее родной стране - Украине. Кстати, в Чехии маски раздают бесплатно.

"Чувствуется, что государство делает все, чтобы максимально обеспечить населению защиту и комфорт в период карантина. Да, мы ходим в масках, но и их получаем бесплатно, что тоже не могу не отметить, зная, как это сейчас печально в Украине. Очень хотелось бы, чтобы так как у нас было везде, а особенно в родной Украине!" - написала украинка.

Как мы ранее писали, в министерстве здравоохранения рассказали, когда меры карантина могут ослабиться.