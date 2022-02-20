Бесплатное медобслуживание у частных врачей: как быстро получить помощь, и что доступно

Какие услуги доступны бесплатно

Так, благодаря программе медицинских гарантий, украинцы могут в частных клиниках и у врачей ФОП:

заключать декларацию с семейным врачом,

консультироваться у узких специалистов,

проходить обследование на раннее обнаружение новообразований,

получать другие услуги.

Все зависит от пакета, подписанного с НСЗУ

Бесплатная помощь предоставляется теми частными центрами и врачами ФОП, которые заключили договора с НСЗУ.

А вот объем помощи зависит от "пакета", который заведение подписало с Национальной службой здоровья.

Как получить базовую помощь бесплатно

Если пациент заключает декларацию с семейным врачом, педиатром, терапевтом, работающим в частной больнице, или являются врачом-ФОП, то и обслуживается у них бесплатно.

Вы сможете получить консультации, базовые анализы, обследования, назначения, электронные рецепты на "Доступные лекарства", инсулин.

Что по узким специалистам

А вот консультации узких специалистов возможны со врачами, которые заключили договор с НСЗУ по амбулаторному пакету под названием "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация в амбулаторных условиях".

Получить консультацию бесплатно можно при наявности электронного направления.

Какие врачи обслуживают без направления

В такой перечень входят:

гинеколог,

психиатр,

нарколог,

стоматолог,

фтизиатр,

врач, у которого пациент с хроническим заболеванием находится под осмотром.

Беременность тоже можно вести бесплатно

В частных центрах также доступны бесплатные услуги для беременных. Опять же нужно выбрать заведение, у которого заключен договор с НСЗУ. Пакет называется "Ведение беременности в амбулаторных условиях".

Направление к гинекологу для наблюдения за беременностью необязательно.

Также без наличия электронного направления можно вакцинироваться от коронавируса. Речь идет о больницах, с которыми подписан пакет "Вакцинация от COVID-19".

Ранняя диагностика рака в частных клиниках

На новообразования можно также обследоваться у ФОП-врачей и в частных клиниках, с которыми договор НСЗУ подписан по пакету "Маммография, бронхоскопия, колоноскопия, гистероскопия, цистоскопия и гастроскопия"

Для этого нужно электронное направление.

Новые услуги

В 2022 году к бесплатным услугам добавились мобильная паллиативная помощь, гемодиализ, услуги по реабилитации и другое. Для получения нужно электронное направление.

На данный момент по Украине около тысячи частников, которые предоставляют бесплатные услуги. Больше всего в Днепропетровской области, Киеве, Одесской области.

Как узнать перечень бесплатных услуг

Чтобы узнать, какие услуги предоставляют бесплатно частное учреждение или врач-ФЛП, необходимо на сайте НСЗУ открыть раздел "е-данные" и дашборд "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий" или позвонить в контакт-центр 16-77.