Безкоштовне медобслуговування у приватних лікарів: як швидко отримати допомогу, і що доступно

Які послуги доступні безкоштовно

Так, завдяки програмі медичних гарантій, українці можуть в приватних клініках і у лікарів ФОП:

укладати декларацію з сімейним лікарем,

консультуватися у вузьких фахівців,

проходити обстеження на раннє виявлення новоутворень,

отримувати інші послуги.

Все залежить від пакету, підписаного з НСЗУ

Безкоштовна допомога надається тими приватними центрами та лікарями ФОП, які уклали договори з НСЗУ.

А ось обсяг допомоги залежить від "пакету", який заклад підписав з Національною службою здоров'я.

Як отримати базову допомогу безкоштовно

Якщо пацієнт укладає декларацію з сімейним лікарем, педіатром, терапевтом, що працює в приватній лікарні, або є лікарем-ФОП, то і обслуговується у них безкоштовно.

Ви зможете отримати консультації, базові аналізи, обстеження, призначення, електронні рецепти на "Доступні ліки", інсулін.

Що по вузьким фахівцям

А ось консультації вузьких фахівців можливі з лікарями, які уклали договір з НСЗУ по амбулаторному пакету під назвою "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах".

Отримати консультацію безкоштовно можна при наявності електронного направлення.

Які лікарі обслуговують без направлення

До такого переліку входять:

гінеколог,

психіатр,

нарколог,

стоматолог,

фтизіатр,

лікар, у якого пацієнт з хронічним захворюванням знаходиться під оглядом.

Вагітність теж можна вести безкоштовно

У приватних центрах також доступні безкоштовні послуги для вагітних. Знову ж потрібно вибрати заклад, у якого укладено договір з НСЗУ. Пакет називається "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

Направлення до гінеколога для спостереження за вагітністю необов'язково.

Також без наявності електронного направлення можна вакцинуватися від коронавірусу. Йдеться про лікарні, з якими підписано пакет "Вакцинація від COVID-19".

Рання діагностика раку в приватних клініках

На новоутворення можна також обстежуватися у ФОП-лікарів і в приватних клініках, з якими договір НСЗУ підписаний по пакету "Мамографія, бронхоскопія, колоноскопія, гістероскопія, цистоскопія і гастроскопія"

Для цього потрібен електронний напрямок.

Нові послуги

У 2022 році до безкоштовних послуг додалися мобільна паліативна допомога, гемодіаліз, послуги з реабілітації та інше. Для отримання потрібно електронний напрямок.

На даний момент по Україні близько тисячі приватників, які надають безкоштовні послуги. Найбільше в Дніпропетровській області, Києві, Одеській області.

Як дізнатися перелік безкоштовних послуг

Щоб дізнатися, які послуги надають безкоштовно приватна установа або лікар-ФОП, необхідно на сайті НСЗУ відкрити розділ "е-дані" і дашборд "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" або зателефонувати в контакт-центр 16-77.