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Как бесплатно обследоваться на рак в Украине: полный список процедур

Вторник 29 сентября 2020 07:45
Как бесплатно обследоваться на рак в Украине: полный список процедур
Украинцам рассказали, как провериться на рак бесплатно (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинцам рассказали, как пройти обследование на рак совершенно бесплатно

В Украине можно бесплатно получить обследование и провериться на онкологические заболевания. Национальная служба здоровья Украины заключила договора с медицинским учреждениями и часть обследований можно сделать совершенно бесплатно. Единственное, что нужно пациенту – иметь направление от своего семейного или лечащего врача, а также выбрать клинику, которая входит в список НСЖУ.

Как отмечает на своей странице в Facebook Уляна Супрун, только ранняя диагностика повышает шансы победить онкологию. Она назвала программы, по которым обследования для украинцев абсолютно бесплатны, так как их оплачивает Национальная служба здоровья Украины.

1. Маммография грудных желез (для ранней диагностики рака грудей)

2. Гистероскопия (диагностика рака матки и шейки матки)

3. Эзофагогастродуоденоскопия (диагностика рака желудка и пищевода)

4. Колоноскопия (диагностика рака толстой кишки)

5. Цистоскопия (диагностика рака простаты и мочевого пузыря)

6. Бронхоскопия (диагностика рака легких)

Как отметила Супрун, НСЖУ в этих обследованиях оплачивает: проведение исследования и обеспечение анестезии по необходимости, гистологическое исследование материала, который взят у пациента во время исследования, анализ и описание результатов исследования.

На данный момент договор с НСЖУ подписали уже 683 медицинских учреждения и список можно посмотреть по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали три признака рака, которые точно должны насторожить.

А также рассказывали о том, что украинцам рассказали, какие хирургические операции можно сделать бесплатно.

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