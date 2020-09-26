Эти три симптома должны насторожить: ученые назвали первые признаки рака

Три ранних симптома рака, которые должны насторожить (Коллаж РБК-Украина)

Медики назвали три признака рака, которые люди часто пропускают

Ученые назвали три важных признака того, что в организме человека начинает развиваться злокачественная опухоль. При проявлении таких симптомов следует немедленно обратиться к врачам и пройти медицинское обследование.

Как объясняют медики, существует ряд признаков, по которым рак можно распознать на самых ранних стадиях. Обычно они не вызывают беспокойства у пациентов или сигналы воспринимаются как проявление других болезней. Об этом пишет Lenta.ua.

Резкая потеря веса

Если человек не сидит постоянно на диетах, не увлекается спортом и при этом начинает стремительно худеть, то это сигнализирует о воспалительных процессах в организме. Необязательно потеря веса связана именно с онкологией, но обращение к врачам могут предотвратить развитие опасных болезней.

Повышенная температура тела

Если повышенная температура тела не связана с простудными заболеваниями и наблюдается в течении продолжительного времени, то это достаточный повод для того, чтобы пройти обследование у медиков. Даже небольшое повышение может сигнализировать о воспалительном процессе в организме.

Выделение крови во время кашля

По данным ученых, генетическая предрасположенность к раку проявляется в 10-15% случаев. В остальном онкология зависит от состояния здоровья, рациона питания и образа жизни. Если присутствует кашель, который не связан с простудными заболеваниями, и он сопровождается капельками крови, то визит к врачу необходимо сделать как можно быстрее.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали ранние признаки рака горла, которые легко пропустить.

А также рассказывали о том, что эти три симптома сигнализируют о развитии рака груди.