Як безкоштовно обстежитися на рак в Україні: повний список процедур

Українцям розповіли, як перевіритися на рак безкоштовно (Колаж РБК-Україна)

Українцям розповіли, як пройти обстеження на рак абсолютно безкоштовно

В Україні можна безкоштовно отримати обстеження і перевіритися на онкологічні захворювання. Національна служба здоров'я України уклала договори з медичними установами та частину обстежень можна зробити абсолютно безкоштовно. Єдине, що потрібно пацієнтові – мати направлення від свого сімейного або іншого лікаря, а також вибрати клініку, яка входить в список НСЖУ.

Як наголошує на своїй сторінці в Facebook Уляна Супрун, тільки рання діагностика підвищує шанси перемогти онкологію. Вона назвала програми, за якими обстеження для українців абсолютно безкоштовні, через те, що їх оплачує Національна служба здоров'я України.

1. Мамографія грудних залоз (для ранньої діагностики раку грудей)

2. Гістероскопія (діагностика раку матки та шийки матки)

3. Езофагогастродуоденоскопія (діагностика раку шлунка та стравоходу)

4. Колоноскопія (діагностика раку товстої кишки)

5. Цистоскопія (діагностика раку простати та сечового міхура)

6. Бронхоскопія (діагностика раку легенів)

Як зазначила Супрун, НСЖУ в цих обстеженнях оплачує: проведення дослідження та забезпечення анестезії за необхідності, гістологічне дослідження матеріалу, який взято у пацієнта під час дослідження, аналіз та опис результатів дослідження.

На цей момент договір з НСЖУ підписали вже 683 медичних установи й список можна подивитися за посиланням.

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