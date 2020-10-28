Бесконечный отпуск: кто имеет право на отдых больше 24 дней

Кто из украинцев может отдыхать больше, чем положено законом (фото: freepik)

Украинцам рассказали, кто может пойти в отпуск "сверхурочно"

Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет, согласно закону, 24 календарных дня. Но для некоторых категорий украинцев, он может длиться и дольше. Эксперты рассказали, кто имеет на это право.

По словам Виктор Залетина, юриста компании ESQUIRES, согласно ст. 75 "Кодекса законов о труде Украины" (Кзот) ежегодный основной отпуск действительно предоставляется на срок в 24 календарных дня.

Но в этой же статье говорится и про исключение. Так, работники младше 18 лет (в Украине закон разрешает работать с 16-ти) могут отдыхать 31 календарный день.

Но полный перечень случаев увеличенного отпуска можно найти в статье 6 Закона Украины "Об отпусках". Здесь перечислены категории работников, занятых на тяжелых работах, спасатели, работники сферы образования.

Работники угольной, металлургической и электроэнергетической промышленности, а также горняки и шахтеры могут увеличить свой отпуск до 28 календарных дней при определенном стаже (по 2 дня за каждый отработанный год).

Шахтерам и горнякам, которые работают на глубине ниже 150 метров, срок отпуска увеличивается до 28 календарных дней единоразово, после отработки 2 лет.

28 календарных дней отпуска имеют работники лесной сферы, государственных заповедников и национальных парков.

Кроме того военизированному личному составу горноспасательных частей предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней, невоенизированным работникам горноспасательных частей - 24 календарных дня с увеличением за каждые два отработанных года на 2 календарных дня, но не больше 28 календарных дней.

Руководящим работникам учебных и образовательных заведений, педагогическим, научно-педагогическим работникам и научным работникам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью от 28 до 56 календарных дней, в зависимости от должности.

Имеют право на дополнительные дни и лица с инвалидностью I и II групп. Им предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней, а лицам с инвалидностью III группы - 26 календарных дней.

Также согласно статье 57 Закона Украины "О государственной службе" государственным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, если Законом не предусмотрено более длительного отпуска, с выплатой пособия в размере среднемесячного уровня заработной платы.

Но закон "Об отпусках" имеет еще ряд лазеек, как получить дополнительные дня для оплачиваемого отдыха:

за работу с вредными и тяжелыми условиями труда;

за особый характер труда;

в связи с учебой и тому подобное.

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