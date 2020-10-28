Бесконечный отпуск: кто имеет право на отдых больше 24 дней

Украинцам рассказали, кто может пойти в отпуск "сверхурочно"
Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет, согласно закону, 24 календарных дня. Но для некоторых категорий украинцев, он может длиться и дольше. Эксперты рассказали, кто имеет на это право.
По словам Виктор Залетина, юриста компании ESQUIRES, согласно ст. 75 "Кодекса законов о труде Украины" (Кзот) ежегодный основной отпуск действительно предоставляется на срок в 24 календарных дня.
Но в этой же статье говорится и про исключение. Так, работники младше 18 лет (в Украине закон разрешает работать с 16-ти) могут отдыхать 31 календарный день.
Но полный перечень случаев увеличенного отпуска можно найти в статье 6 Закона Украины "Об отпусках". Здесь перечислены категории работников, занятых на тяжелых работах, спасатели, работники сферы образования.
Кроме того военизированному личному составу горноспасательных частей предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней, невоенизированным работникам горноспасательных частей - 24 календарных дня с увеличением за каждые два отработанных года на 2 календарных дня, но не больше 28 календарных дней.
Руководящим работникам учебных и образовательных заведений, педагогическим, научно-педагогическим работникам и научным работникам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью от 28 до 56 календарных дней, в зависимости от должности.
Имеют право на дополнительные дни и лица с инвалидностью I и II групп. Им предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней, а лицам с инвалидностью III группы - 26 календарных дней.
Также согласно статье 57 Закона Украины "О государственной службе" государственным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, если Законом не предусмотрено более длительного отпуска, с выплатой пособия в размере среднемесячного уровня заработной платы.
Но закон "Об отпусках" имеет еще ряд лазеек, как получить дополнительные дня для оплачиваемого отдыха:
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