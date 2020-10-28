Нескінченна відпустка: хто має право на відпочинок більше 24 днів

Хто з українців може відпочивати більше, ніж передбачено законом (фото: freepik)

Українцям розповіли, хто може піти у відпустку "понаднормово"

Щорічна оплачувана відпустка становить, згідно із законом, 24 календарних днів. Але для деяких категорій українців, вона може тривати і довше. Експерти розповіли, хто має на це право.

За словами Віктор Зальотіна, юриста компанії ESQUIRES, згідно ст. 75 "Кодексу законів про працю України" (Кзпп) щорічна основна відпустка дійсно надається на термін до 24 календарних днів.

Але в цій же статті йдеться і про винятки. Так, працівники молодше 18 років (в Україні закон дозволяє працювати з 16-ти) можуть відпочивати 31 календарний день.

Та повний перелік випадків збільшеної відпустки можна знайти у статті 6 Закону України "Про відпустки". Тут перераховані категорії працівників, зайнятих на важких роботах, рятувальники, працівники сфери освіти.

Працівники вугільної, металургійної та електроенергетичної промисловості, а також гірники і шахтарі можуть збільшити свою відпустку до 28 календарних днів при певному стажі (по 2 дні за кожний відпрацьований рік).

Шахтарям і гірникам, які працюють на глибині нижче 150 метрів, термін відпустки збільшується до 28 календарних днів одноразово, після відпрацювання 2 років.

28 календарних днів відпустки мають працівники лісової сфери, державних заповідників і національних парків.

Також воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин - 24 календарних днів із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів.

Керівним працівникам навчальних та освітніх закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю від 28 до 56 календарних днів, в залежності від посади.

Мають право на додаткові дні і особи з інвалідністю I і II груп. Їм надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а особам з інвалідністю ІІІ групи - 26 календарних днів.

Також відповідно до статті 57 Закону України "Про державну службу" державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо Законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги в розмірі середньомісячного рівня заробітної плати.

Але закон "Про відпустки" має ще ряд лазівок, як отримати додаткові дні для оплачуваного відпочинку:

за роботу із шкідливими і важкими умовами праці;

за особливий характер праці;

у зв'язку з навчанням тощо.

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