В Бермудском треугольнике нашли пропавший корабль: он исчез 95 лет назад

Морские археологи и подводные исследователи обнаружили корабль, который исчез в Бермудском треугольнике почти 95 лет назад. Американское торговое судно Cotopaxi направлялось из Чарльстона к берегам Кубы, но так и не появилось в пункте назначения.

Корабль торжественно вышел 29 ноября 1925 года из порта города Чарльстон в штате Южная Каролина и направился к берегам Гаваны. На борту судна было 32 пассажира. Через некоторое время корабль бесследно исчез вместе с людьми.

В 2020 году команда экспертов обнаружила новые данные и организовала экспедицию по поиску американского судна. Затонувший корабль нашли в 65 километрах от побережья Сент-Огастин в штате Флорида.

"Морской биолог и исследователь подводного мира Майкл Барнетт связался с британским историком Гаем Уолтерсом, чтобы помочь найти таинственный корабль. Уолтерс обратился к архивам страховой компании в Лондоне и нашел ранее неизвестные данные о последнем рейсе Cotopaxi. Выяснилось, что корабль посылал по радио сигналы бедствия 1 декабря 1925 года, через два дня после того, как он покинул Чарльстон", - рассказали исследователи.

О невероятной находке был снят документальный фильм, который покажут 9 февраля на Science Channel.

В Бермудском треугольнике обнаружили пропавший корабль

Стоит отметить, что по версии ученых Бермудский треугольник тянется через Северную Атлантику между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами. Этот район еще называют Треугольником дьявола и за последние 100 лет там исчезло более тысячи человек и несколько десятков кораблей. Основная причина массовой гибели кораблей, по версии ученых, это – огромные океанические волны-убийцы, которые создают воронки.