У Берліні фанат Путіна побив українця за тризуб на шапці: всі подробиці і фото
У Німеччині в місті Берлін неадекватний чоловік напав на українця, який був у шапці із тризубом. Інцидент стався в одному із торгових центрів німецької столиці.
Про це Євген розповів "Цензор.НЕТ".
28 жовтня в ТЦ до хлопця підійшов чоловік і став погрожувати розправою через тризуб на шапці українця.
Коли Євген хотів зафіксувати те, що відбувається, на камеру, чоловік жорстоко накинувся на нього.
У Берліні прихильник Росії побив українця через тризуб на шапці (censor.net)
Неадекватний прихильник Росії хотів забрати телефон та кілька разів вдарив Євгена.
"Виходячи з магазину, ввімкнув камеру, щоб зафіксувати їх і подати заяву за погрози та дискримінацію за національною ознакою. В цей момент він накинувся на мене, хотів забрати телефон, почав його видирати й завдав кілька ударів в обличчя, а потім зник", - розповів українець.
У Берліні прихильник Росії побив українця (censor.net)
Раніше ми повідомляли, що у Німеччині українській ведучій погрожували за те, що її син сказав "Слава Україні".
Також ми писали, що росіянка напала на українку з малюком і викидала іграшки з пісочниці.