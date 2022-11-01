У Берліні фанат Путіна побив українця за тризуб на шапці: всі подробиці і фото

У Німеччині в місті Берлін неадекватний чоловік напав на українця, який був у шапці із тризубом. Інцидент стався в одному із торгових центрів німецької столиці.

28 жовтня в ТЦ до хлопця підійшов чоловік і став погрожувати розправою через тризуб на шапці українця.

Коли Євген хотів зафіксувати те, що відбувається, на камеру, чоловік жорстоко накинувся на нього.

У Берліні прихильник Росії побив українця через тризуб на шапці (censor.net)

Неадекватний прихильник Росії хотів забрати телефон та кілька разів вдарив Євгена.

"Виходячи з магазину, ввімкнув камеру, щоб зафіксувати їх і подати заяву за погрози та дискримінацію за національною ознакою. В цей момент він накинувся на мене, хотів забрати телефон, почав його видирати й завдав кілька ударів в обличчя, а потім зник", - розповів українець.

У Берліні прихильник Росії побив українця (censor.net)