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У Берліні фанат Путіна побив українця за тризуб на шапці: всі подробиці і фото

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Берлін, Вівторок 01 листопада 2022 14:25
У Берліні фанат Путіна побив українця за тризуб на шапці: всі подробиці і фото Прихильник Росії напав на українця в Берліні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Німеччині в місті Берлін неадекватний чоловік напав на українця, який був у шапці із тризубом. Інцидент стався в одному із торгових центрів німецької столиці.

Про це Євген розповів "Цензор.НЕТ".

28 жовтня в ТЦ до хлопця підійшов чоловік і став погрожувати розправою через тризуб на шапці українця.

Коли Євген хотів зафіксувати те, що відбувається, на камеру, чоловік жорстоко накинувся на нього.

У Берліні фанат Путіна побив українця за тризуб на шапці: всі подробиці і фотоУ Берліні прихильник Росії побив українця через тризуб на шапці (censor.net)

Неадекватний прихильник Росії хотів забрати телефон та кілька разів вдарив Євгена.

"Виходячи з магазину, ввімкнув камеру, щоб зафіксувати їх і подати заяву за погрози та дискримінацію за національною ознакою. В цей момент він накинувся на мене, хотів забрати телефон, почав його видирати й завдав кілька ударів в обличчя, а потім зник", - розповів українець.

У Берліні фанат Путіна побив українця за тризуб на шапці: всі подробиці і фотоУ Берліні фанат Путіна побив українця за тризуб на шапці: всі подробиці і фотоУ Берліні фанат Путіна побив українця за тризуб на шапці: всі подробиці і фотоУ Берліні фанат Путіна побив українця за тризуб на шапці: всі подробиці і фотоУ Берліні фанат Путіна побив українця за тризуб на шапці: всі подробиці і фото

У Берліні прихильник Росії побив українця (censor.net)

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині українській ведучій погрожували за те, що її син сказав "Слава Україні".

Також ми писали, що росіянка напала на українку з малюком і викидала іграшки з пісочниці.

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