В Германии украинской ведущей угрожают за то, что ее сын сказал "Слава Украине" (видео)

Украинская телеведущая Анна Олицкая рассказала об угрозах в ее сторону со стороны неизвестного мужчины. Все дело в том, что в Германии на улице ее сын сказал "Слава Украине".

О подробностях инцидента ведущая сообщила на своей странице в Instagram.

Детали инцидента

После начала войны в Украине Анна с сыном уехали в Германию. Там ребенок пошел учиться в школу. В один из дней он сказал на улице "Слава Украине". На это отреагировал русскоязычный мужчина. Он в матерной форме начал говорить Анне, что не хочет такого слышать.

"Какая "Слава Украине", вы че еб*нулись, вы можете кричать слава немцам… я не хочу тут слышать какую-то "Славу Украине"… ко мне пришли мои дети и говорят, что тут кричат "Слава Украине", - начал возмущаться мужчина.

Ведущая начала снимать видео, чтобы прославить "героя". Она заявила неадеквату, что он ведет себя, как русский.

"Объясните ребенку, что не нужно орать Слава Украине", - заявил агрессивный мужчина.

"Мой сын в Германии сказал "Слава Украине" и к нам пришли два русских с кулаками и матами. Как это можно выдержать? Ненавижу. Просто послушайте! Прошу репост!" - написала украинка.

Позже Анна сообщила, что обязательно сообщит об этом инциденте в полицию.

Что известно о ведущей

Анна Олицкая родилась в 1986 году в городе Днепр.С 2012 года работает на телеканале "Новый канал". Была ведущей программ "Пираньи", "Абзац", "Заробитчане".

Анна Олицкая работает телеведущей более 10 лет (фото:noviy.ia)