В Германии украинской ведущей угрожают за то, что ее сын сказал "Слава Украине" (видео)
Украинская телеведущая Анна Олицкая рассказала об угрозах в ее сторону со стороны неизвестного мужчины. Все дело в том, что в Германии на улице ее сын сказал "Слава Украине".
О подробностях инцидента ведущая сообщила на своей странице в Instagram.
Детали инцидента
После начала войны в Украине Анна с сыном уехали в Германию. Там ребенок пошел учиться в школу. В один из дней он сказал на улице "Слава Украине". На это отреагировал русскоязычный мужчина. Он в матерной форме начал говорить Анне, что не хочет такого слышать.
"Какая "Слава Украине", вы че еб*нулись, вы можете кричать слава немцам… я не хочу тут слышать какую-то "Славу Украине"… ко мне пришли мои дети и говорят, что тут кричат "Слава Украине", - начал возмущаться мужчина.
Ведущая начала снимать видео, чтобы прославить "героя". Она заявила неадеквату, что он ведет себя, как русский.
"Объясните ребенку, что не нужно орать Слава Украине", - заявил агрессивный мужчина.
"Мой сын в Германии сказал "Слава Украине" и к нам пришли два русских с кулаками и матами. Как это можно выдержать? Ненавижу. Просто послушайте! Прошу репост!" - написала украинка.
Позже Анна сообщила, что обязательно сообщит об этом инциденте в полицию.
Что известно о ведущей
Анна Олицкая родилась в 1986 году в городе Днепр.С 2012 года работает на телеканале "Новый канал". Была ведущей программ "Пираньи", "Абзац", "Заробитчане".
Анна Олицкая работает телеведущей более 10 лет (фото:noviy.ia)
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