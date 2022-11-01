В Берлине фанат Путина избил украинца за тризуб на шапке: все подробности и фото
В Германии в городе Берлин неадекватный мужчина напал на украинца, который был в шапке с тризубом. Инцидент произошел в одном из торговых центров германской столицы.
Об этом Евгений рассказал "Цензор.НЕТ".
28 октября в ТЦ к парню подошел мужчина и стал угрожать расправой из-за трезуба на шапке украинца.
Когда Евгений хотел зафиксировать происходящее на камеру, мужчина жестоко набросился на него.
В Берлине поклонник России избил украинца из-за тризуба на шапке (censor.net)
Неадекватный поклонник России хотел забрать телефон и несколько раз ударил Евгения.
"Выходя из магазина, включил камеру, чтобы зафиксировать их и подать заявление за угрозы и дискриминацию по национальному признаку. В этот момент он набросился на меня, хотел забрать телефон, начал его выдирать и нанес несколько ударов в лицо, а затем исчез", - рассказал украинец.
В Берлине поклонник России избил украинца (censor.net)
Ранее мы сообщали, что в Германии украинской ведущей угрожали за то, что ее сын сказал "Слава Украине".
Также мы писали, что россиянка напала на украинку с малышом и выбрасывала игрушки из песочницы.