У березні на Землю обрушаться магнітні бурі: названі дати ударів
Названо дати магнітних бур у березні (колаж РБК-Україна)
Сильні магнітні бурі очікуються у березні 2023 року. Астрономи прогнозують удари різної потужності.
Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather.
Календар магнітних бур у березні
- 4 березня - перший сонячний спалах середньої інтенсивності;
- 12 березня очікується слабка хвиля магнітних бурь - можна спостерігати погіршення апетиту та головний біль;
- 19 березня - магнітна буря середньої потужності;
- 31 березня - очікується ще одна буря середньої потужності, потрібно стежити за своїм самопочуттям.
Кому потрібно берегтися від геомагнітного впливу
Найсильніший вплив магнітної бурі на здоров'я відчувають:
- метеозалежні люди;
- люди похилого віку;
- вагітні жінки;
- люди з хронічними захворюваннями (проблеми з тиском, хвороби серця та судин тощо).
У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.
Як уберегтися від ударів:
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
- бажано мати спокійний та стабільний сон;
- приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
- пийте більше води.