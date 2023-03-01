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У березні на Землю обрушаться магнітні бурі: названі дати ударів

Названо дати магнітних бур у березні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Сильні магнітні бурі очікуються у березні 2023 року. Астрономи прогнозують удари різної потужності.

Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather.

Календар магнітних бур у березні

  • 4 березня - перший сонячний спалах середньої інтенсивності;
  • 12 березня очікується слабка хвиля магнітних бурь - можна спостерігати погіршення апетиту та головний біль;
  • 19 березня - магнітна буря середньої потужності;
  • 31 березня - очікується ще одна буря середньої потужності, потрібно стежити за своїм самопочуттям.

Кому потрібно берегтися від геомагнітного впливу

Найсильніший вплив магнітної бурі на здоров'я відчувають:

  • метеозалежні люди;
  • люди похилого віку;
  • вагітні жінки;
  • люди з хронічними захворюваннями (проблеми з тиском, хвороби серця та судин тощо).

У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
  • бажано мати спокійний та стабільний сон;
  • приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
  • пийте більше води.

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