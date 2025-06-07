ua en ru
Сб, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На 4 знаки Зодіаку чекають фантастичні вихідні: "чорній смузі" настав кінець

Субота 07 червня 2025 06:13
UA EN RU
На 4 знаки Зодіаку чекають фантастичні вихідні: "чорній смузі" настав кінець Гороскоп на вихідні (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко

Ці вихідні приємно здивують представників 4 знаків Зодіаку. Таро-гороскоп обіцяє їм початок "білої смуги" та звільнення від епохи невдач.

Які знаки Зодіаку забудуть про проблеми, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Телець

Вам випала карта "Зірка". І тому днями доля подарує вам світло, якого ви потребували. Ви отримаєте важливу звістку або просто зрозумієте, чому все сталося саме так. Тепло повертається, а разом з ним настане довгоочікувана "біла смуга". Довіртесь тому, що змінюється повільно, але впевнено, ваш секрет щастя у витримці.

Рак

Ваша карта на ці вихідні - "Імператриця". Вона говорить про затишок, підтримку, гармонію в домі або у стосунках. Ви довго тримали себе в напрузі, але зараз усе ніби розчиниться в теплій хвилі щастя. Дозвольте собі не вирішувати, а просто бути, "чорна смуга" скоро закінчиться. Ви відчуєте, як приходить внутрішній спокій, насолоджуйтеся ним.

Скорпіон

Вам випала карта "Суд", а це - символ великого очищення. Ці вихідні будуть дуже важливими, адже настане період, коли ви відпускаєте й нарешті забуваєте про те, що тягло вас на дно. Відчуйте бажання змінити щось у своєму житті, позбавтеся зайвого. Адже коли "сміття" немає, у душі з’являється місце для світла.

Риби

Ваша карта на ці вихідні - "Колісниця". На вас чекають рух, натхнення і повернення до власних мрій. Ці дні несподівано подарують вам енергію та бажання діяти, навіть якщо перед тим було повне виснаження. Вас потягне на нові пригоди, і це стане початком "білої смуги". Усе це стане останніми фрагментами мозаїки, яку ви давно не могли зібрати - життя знову стане щасливим, насолоджуйтеся!

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: Tarot, Astro.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Гороскоп Таро Астрологія
NEWS
Після "Павутини" РФ змогла підняти для атаки тільки 7 бомбардувальників, - ЗМІ
Після "Павутини" РФ змогла підняти для атаки тільки 7 бомбардувальників, - ЗМІ