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Бережіть голови! На Землю насувається магнітна буря

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Вівторок 03 січня 2023 20:45
Бережіть голови! На Землю насувається магнітна буря Магнітна буря у січні 2023 року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Найближчими днями геомагнітна обстановка буде напруженою. Можливе погіршення самопочуття та головний біль у багатьох людей на планеті. Буря протримається кілька днів, але її рівень буде не дуже високим.

Коли очікується магнітна буря та чим можна допомогти своєму організму – читайте у матеріалі Styler.

Коли буде магнітна буря

Магнітна буря середньої інтенсивності з індексом 4 очікується у середу, 4 січня. Вона буде затяжною, і магнітосфера повернеться до спокійного стану лише ближче до суботи.

Рівень цієї бурі – 4, а це означає, що очікуються невеликі геомагнітні коливання. Однак такої бурі достатньо, щоб з'явився головний біль та погіршення самопочуття.

Бережіть голови! На Землю насувається магнітна буря

Скріншот (gismeteo.ua)

Які незручності може спричинити магнітна буря

Зазвичай у дні магнітних бур погіршення самопочуття відчувають люди похилого віку, метеочутливі та люди з хронічними захворюваннями.

Як проявляється:

  • Головний біль, запаморочення, туман у голові
  • Стрибки тиску та порушення серцебиття
  • Сильна сонливість, безсоння, порушення сну
  • Проблеми із засипанням та пробудженням
  • Різкі перепади настрою, дратівливість, емоційність
  • Апатія, підвищена втома, слабкість
  • Агресія, депресія, тривожність
  • Ломота в суглобах, біль у тілі
  • Порушення концентрації
  • Загострення хронічних захворювань, біль у місцях старих переломів чи травм

Чим можна допомогти своєму організму

У дні магнітних бур потрібно ретельніше стежити за своїм здоров'ям. Варто повноцінно висипатися та більше відпочивати. Також рекомендується знизити психоемоційні, фізичні та психологічні навантаження.

Вранці підбадьоритися допоможе контрастний душ і зарядка, невелика прогулянка свіжим повітрям. Намагайтеся не налягати на каву, замініть її чаєм, трав'яними відварами.

Повноцінно харчуйтеся – у раціоні мають бути овочі, фрукти, каші. А ось від фастфуду та шкідливої їжі, а також від алкоголю – варто утриматися.

Увечері допоможе розслаблююча ванна, прогулянка на свіжому повітрі та спокійне проведення часу - без емоційних фільмів та читання новин.

Постарайтеся у такі дні не вплутуватися в конфлікти, не сваритися та не піддаватися на провокації з агресією.

Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.

До речі, раніше ми писали про те, скільки буде магнітних бур у січні 2023 року.

А ще розповідали про те, на які хвороби можуть вказувати холодні руки.

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