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"Беременных заставляют воевать": Россия распространяет новый фейк о ВСУ

Автор: Styler

Россия начала распространять новый фейк касательно Вооруженных сил Украины. В РФ заявляют, что в украинскую армию якобы принудительно забирают женщин, которые находятся на 6-7 месяце беременности.

Об этом рассказал начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин, сообщает сайт города Харькова.

"На сегодняшний день одно из самых "интересных" информационных сообщений, которое начали распространять в Белгороде, было о том, что беременных женщин на 6-7 месяце принудительно забирают в ВСУ, заставляют идти и воевать", - заявил Дудин.

Он также отметил, что Россия постоянно пытается расшатать ситуацию.

Россия распространяет новый фейк о ВСУ

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал правду о своей 89-летней матери, которая ездила в оккупированный Луганск. При этом он развенчал фейк о том, что якобы она осталась одна в Лугаснкой области.

Чиновник заявил, что его мать находится сейчас в Киеве, и опроверг информацию, которая была опубликована в некоторых СМИ, о том, что Данилов оставил мать на произвол судьбы.

Мы также писали о том, что аферисты из РФ раскручивают в соцсетях новую схему с украинским Монобанком. Чтобы привлечь внимание украинцев злоумышленники используют фото одного из соучредителей Монобанка Олега Гороховского.

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