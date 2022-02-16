"Беременных заставляют воевать": Россия распространяет новый фейк о ВСУ

Россия начала распространять новый фейк касательно Вооруженных сил Украины. В РФ заявляют, что в украинскую армию якобы принудительно забирают женщин, которые находятся на 6-7 месяце беременности.

"На сегодняшний день одно из самых "интересных" информационных сообщений, которое начали распространять в Белгороде, было о том, что беременных женщин на 6-7 месяце принудительно забирают в ВСУ, заставляют идти и воевать", - заявил Дудин.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал правду о своей 89-летней матери, которая ездила в оккупированный Луганск. При этом он развенчал фейк о том, что якобы она осталась одна в Лугаснкой области.

Чиновник заявил, что его мать находится сейчас в Киеве, и опроверг информацию, которая была опубликована в некоторых СМИ, о том, что Данилов оставил мать на произвол судьбы.

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