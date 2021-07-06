Беременная MamaRika оказалась на больничной койке под капельницей: видео из палаты

Беременная певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая недавно сбежала из роддома , была вынуждена вернутся в медучреждение из-за ситуации со здоровьем. Более того, украинскую артистку поместили в стационар под капельницу.

Об этом 6 июля MamaRika рассказала в Instagram в stories .

Таким образом певице, которая впервые готовится стать мамой, приходится сегодня отмечать 35-ю неделю беременности на больничной койке.

MamaRika опубликовала кадры из клиники, показала свою капельницу и палату, и с досадой призналась, что не такой праздник они планировали устроить с мужем, продюсером и юмористом Сергеем Середой, а поездка в Киев откладывается на неопределенный срок.

"Ну что ребятушки... значит, вот так у нас дела. Как вы уже поняли, маманьку оставили на стационар... Не все окей", - рассказала певица.

Она также добавила, что пока не хочет вдаваться в подробности относительно состояния и раскрывать, чем была вызвана необходимость лечь на стационар, так как "и так не весело", а в больнице ее оставили, чтобы ситуация не ухудшилась.

Беременная MamaRika оказалась в больнице в стационаре (фото: instagram.com/stories/mamarika_official)

Артистка пока не знает точно, сколько времени пробудет в клинике, и пообещала позже поделиться подробностями пребывания в государственном медучреждении, но отметила, что тут не все так плохо.

Видео из палаты можно посмотреть по этой ссылке.

MamaRika попала в больницу и оказалась под капельницей (фото: instagram.com/stories/mamarika_official)

Отметим, что перед этим MamaRika с мужем решили, что роды будут проходить в частной клинике - пара поэтому собиралась поехать в Киев, ведь в Одессе, где они проживают, все медучреждения такого типа - государственные.

Добавим также, что около месяца назад Анастасию хотели госпитализировать, ведь у будущей мамы постоянно диагностировали какие-то настораживающие медиков нюансы, например, ребенок опустился слишком низко. А на ранних сроках врачи ей сказали об угрозе гематомы хориона, и запретили активные движения.

MamaRika с мужем ждут сына (фото: instagram.com/mamarika_official)