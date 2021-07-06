Вагітна MamaRika опинилася на лікарняному ліжку під крапельницею: відео з палати

Вагітна співачка MamaRika (Анастасія Кочетова), яка нещодавно втекла з пологового будинку , була змушена повернуться до медустанови через ситуацію зі здоров'ям. Більш того, українську артистку помістили в стаціонар під крапельницю.

Про це 6 липня MamaRika розповіла в Instagram в stories .

Таким чином співачці, яка вперше готується стати мамою, доводиться сьогодні відзначати 35-й тиждень вагітності на лікарняному ліжку.

MamaRika опублікувала кадри з клініки, показала свою крапельницю і палату, та з досадою зізналася, що не таке свято вони планували влаштувати з чоловіком, продюсером і гумористом Сергієм Середою, а поїздка до Києва відкладається на невизначений термін.

"Ну що рєбятушкі... значить, ось так у нас справи. Як ви вже зрозуміли, маманьку залишили на стаціонар... Не все окей", - розповіла співачка.

Вона також додала, що поки не хоче вдаватися в подробиці щодо стану і розкривати, чим була викликана необхідність лягти на стаціонар, оскільки "і так не весело", а в лікарні її залишили, щоб ситуація не погіршилася.

Вагітна MamaRika опинилася в лікарні в стаціонарі (фото: instagram.com/stories/mamarika_official)

Артистка поки не знає точно, скільки часу пробуде в клініці, і пообіцяла пізніше поділитися подробицями перебування в державному медзакладі, але зазначила, що тут не все так погано.

Відео з палати можна подивитися за цим посиланням.

MamaRika потрапила у лікарню й опинилася під крапельницею (фото: instagram.com/stories/mamarika_official)

Зауважимо, що перед цим MamaRika з чоловіком вирішили, що пологи будуть проходити в приватній клініці - пара тому збиралася поїхати до Києва, адже в Одесі, де вони проживають, всі медустанови такого типу - державні.

Додамо також, що близько місяця тому Анастасію хотіли госпіталізувати, адже у майбутньої мами постійно діагностували якісь нюанси, що насторожували медиків, наприклад, дитина опустилася занадто низько. А на ранніх термінах лікарі їй сказали про загрозу гематоми хоріона, і заборонили активні рухи.

MamaRika з чоловіком чекають сина (фото: instagram.com/mamarika_official)