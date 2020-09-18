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Беременная любовница Тарзана оказалась актрисой: всплыли интересные детали

Пятница 18 сентября 2020 18:40
Беременная любовница Тарзана оказалась актрисой: всплыли интересные детали
Тарзан изменил Наташе Королевой
Автор: Styler

Любовница Тарзана опубликовала видео их измены

Звезда российского шоубизнеса Тарзан попал в скандал из-за своей любовницы. Недавно 28-летняя Анастасия Шульженко обнародовала не только недвусмысленную переписку с Тарзаном, но и интимное видео. Какая интересная деталь ее жизни меняет ситуацию - читайте в нашей статье.

Как рассказывает издание StarHit, 50-летний блондин признался в романе на стороне, но тут же обвинил любовницу в мошенничестве, мол, девушка подставила его, чтобы украсть деньги и украшения из его семейного гнездышка. Девушка пыталась доказать свою невиновность, однако общественность ей не верит, ведь журналисты "раскопали" тайну ее карьерного прошлого.

Как оказалось, брюнетка не раз появлялась в реалити с выдуманными историями и подрабатывала на телевидении, чтобы заработать на хлеб. Пользователи узнали артистку в обманутой супруге по имени Юлия. Шульженко также появилась в реалити "Моя свекровь — монстр", правда, уже под настоящим именем. Здесь девушка изображала невесту некого Александра, которая пытается найти общий язык с будущей свекровью.

Беременная любовница Тарзана оказалась актрисой: всплыли интересные детали

Беременная любовница Тарзана оказалась актрисой: всплыли интересные детали

Анастасия Шульженко в реалити (скриншоты из видео)

Скандал с Тарзаном также стал для девушки способом дохода. "Любовницу" знаменитости позвали на программу "На самом деле" и "Пусть говорят", где девушка показала интимные кадры со стриптизером. Эксперты первого шоу считают, что актриса специально записала видео, чтобы шантажировать звезду. Также они выразили сомнение в ее беременности.

В "Пусть говорят" считают, что громкий скандал вокруг Глушко-Королевой специально подстроен, чтобы вызывать интерес к их супружеской паре. Эксперты говорят, что якобы из-за карантина пара оказалась в трудном финансовом положении и пытается вернуть известность ради денег.

А вот обманутая супруга рассказывает, что измена ее супруга для нее очень болезненная.

"Сила любви может пройти любые испытания!" — писала исполнительница в личном блоге.

Напомним, что ранее Тарзан покаялся в измене Королевой и рассказал о "пассиях".

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