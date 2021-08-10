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На берегу Азовского моря нашли причудливых созданий: что оно такое?! (фото)

Автор: Styler

На берегу Азовского моря в Бердянске нашли причудливых созданий, которые похожи на Норберта и Деггета из известного мультсериала "Крутые бобры".

Фотографиями находки поделилась Людмила Карпенко в Facebook-сообществе "Тваринний світ України".

"Будто диковинные зверюшки", - подписала фотографии женщина.

Вот такие создания были найдены на берегу Азовского моря (фото: facebook.com/groups/tvarynnyy.svit.ukrayiny)

Это что такое?

В сети сразу начали гадать: что это за создания?

"Что оно такое?! Морской дикобраз?" - спросил один из юзеров.

Однако как оказалось, ничего "потустороннего" у них нет. Это - мидии с яйцекладкой рапана. При чем, их в Азовском море не должно было бы быть, ведь водоем считается недостаточно соленым для этих хищных скальных улиток.

"Уже и в Азовском море рапан мидии уничтожает... Думал, что недостаточная соленость азовской воды будет его сдерживать..." - написал эколог Виктор Раков.

К слову, кое-кому находка напомнила забавных братьев-бобров Норберта и Деггета из популярного в конце 90-х мультсериала "Крутые бобры".

Персонажи мультсериала "Крутые бобры" (фото: wikipedia.org)

Заметим, что Азовское море солонеет с каждым годом. Пресной воды из рек поступает все меньше, что компенсируется более соленой водой из Черного моря через Керченский пролив.

Кстати, читайте также про пляжи Бердянска, о которых не пишут в путеводителях.

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БердянскАзовское море