RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На березі Азовського моря знайшли химерних створінь: що воно таке?! (фото)

Автор: Styler

На березі Азовського моря в Бердянську знайшли чудернацьких створінь, які схожі на Норберта і Деггета із відомого мультсеріалу "Злюки бобри".

Фотографіями знахідки поділилася Людмила Карпенко у Facebook-спільноті "Тваринний світ України".

"Ніби диковинні тваринки", - підписала світлини жінка.

Ось такі створіння були знайдені на березі Азовського моря (фото: facebook.com/groups/tvarynnyy.svit.ukrayiny)

Що це таке?

У мережі відразу почали гадати: що це за створіння?

"Що воно таке?! Морський дикобраз?" - запитав один з юзерів.

Однак як виявилося, нічого "потойбічного" у них немає. Це - мідії з яйцекладкою рапана. При чому, їх у Азовському морі не повинно було б бути, адже водойма вважається недостатньо солоною для цих хижих скельних равликів.

"Вже і у Азовському морі рапан мідії нищить... Думав, що недостатня солоність азовської води буде його стримувати..." - написав еколог Віктор Раков.

До слова, декому знахідка нагадала кумедних братів-бобрів Норберта і Деггета із популярного у кінці 90-х мультсеріалу "Злюки бобри".

Персонажі мультсеріалу "Злюки бобри" (фото: wikipedia.org)

Зауважимо, що Азовське море солонішає з кожним роком. Прісної води з річок надходить все менше, що компенсується більш солоною водою з Чорного моря через Керченську протоку.

До речі, читайте також про пляжі Бердянська, про які не пишуть у путівниках.

Раніше ми писали, що у Залізному Порту - аншлаг туристів через низькі ціни на відпочинок.

Читайте РБК-Україна в Google News
БердянськАзовское море