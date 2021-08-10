На березі Азовського моря знайшли химерних створінь: що воно таке?! (фото)

"Ніби диковинні тваринки", - підписала світлини жінка.

Ось такі створіння були знайдені на березі Азовського моря (фото: facebook.com/groups/tvarynnyy.svit.ukrayiny)

Що це таке?

У мережі відразу почали гадати: що це за створіння?

"Що воно таке?! Морський дикобраз?" - запитав один з юзерів.

Однак як виявилося, нічого "потойбічного" у них немає. Це - мідії з яйцекладкою рапана. При чому, їх у Азовському морі не повинно було б бути, адже водойма вважається недостатньо солоною для цих хижих скельних равликів.

"Вже і у Азовському морі рапан мідії нищить... Думав, що недостатня солоність азовської води буде його стримувати..." - написав еколог Віктор Раков.

До слова, декому знахідка нагадала кумедних братів-бобрів Норберта і Деггета із популярного у кінці 90-х мультсеріалу "Злюки бобри".

Персонажі мультсеріалу "Злюки бобри" (фото: wikipedia.org)

Зауважимо, що Азовське море солонішає з кожним роком. Прісної води з річок надходить все менше, що компенсується більш солоною водою з Чорного моря через Керченську протоку.