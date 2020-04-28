У берегов Крыма нашли теплоход с тысячами тел: появились неожиданные детали

У берегов Крыма нашли затонувший теплоход (коллаж РБК-Украина)

На дне Черного моря обнаружили теплоход Армения, который не могли найти 79 лет

На дне Черного моря, у берегов оккупированного Россией Крыма нашли легендарный теплоход "Армения", который затонул 79 лет назад. Судно ушло на дно после того, как 7 ноября 1941 года по нему ударила немецкая авиация. Корабль обнаружили в 15 милях от южного побережья Крыма.

Всего на борту было от 6 до 10 тысяч беженцев и раненых. Трагедия с теплоходом признана одной из самых масштабных в мире.

Находку прокомментировал исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин, он сообщил, что судно сразу же опознали. Во-первых, по размеру и форме, а во-вторых — на носу судна нашли колокол с названием теплохода.

"Обводы корпуса абсолютно не повреждены, поэтому торпедная атака исключается, и при этом ее верхняя часть и надстройки очень сильно разрушены; и один из первых проходов мимо "Армении", когда мы нашли машинный телеграф, лежащий в носу, который по-хорошему швартовочный, на ходовом мостике, сделали предположение, что он сильно разрушен, а такие разрушения характерны для бомбардировок с воздуха", - рассказал Фокин.

В Черном море нашли затонувший теплоход "Армения" (YouTube)

По словам специалистов, вместительность корабля была 900 человек, но в момент аварии на борту находилось в разы больше людей.

Крымчане пытались любой ценой попасть на борт, так как немцы находились на берегу, на расстоянии нескольких километров.

Утром 7 ноября 1941 судно направлялось в сторону Кавказа, но это оказался последний рейс.

Спустя несколько часов его атаковали с воздуха и теплоход полностью ушел под воду всего за четыре минуты.

Как мы ранее писали, экипаж авианосца "Шарль де Голль" изолировали из-за коронавируса.