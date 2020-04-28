Біля берегів Криму знайшли теплохід з тисячами тел: з'явилися несподівані деталі

Біля берегів Криму знайшли затонулий теплохід (колаж РБК-Україна)

На дні Чорного моря виявили теплохід Вірменія, який не могли знайти 79 років

На дні Чорного моря, біля берегів окупованого Росією Криму знайшли легендарний теплохід "Вірменія", який затонув 79 років тому. Судно пішло на дно після того, як 7 листопада 1941 року по ньому вдарила німецька авіація. Корабель виявили в 15 милях від південного узбережжя Криму.

Всього на борту було від 6 до 10 тисяч біженців і поранених. Трагедія з теплоходом визнана однією з наймасштабніших у світі.

Знахідку прокоментував виконавчий директор Центру підводних досліджень РГО Сергій Фокін, він повідомив, що судно відразу ж упізнали. По-перше, за розміром і формою, а по-друге — на носі судна знайшли дзвін з назвою теплохода.

"Обводи корпусу абсолютно не пошкоджені, тому торпедна атака виключається, і при цьому її верхня частина і надбудови дуже сильно зруйновані; і один з перших проходів повз "Вірменії", коли ми знайшли машинний телеграф, лежить в носі, який по-доброму швартовочний, на ходовому містку, зробили припущення, що він сильно зруйнований, а такі руйнування характерні для бомбардувань з повітря", - розповів Фокін

У Чорному морі знайшли затонулий теплохід "Вірменія" (YouTube)

За словами фахівців, місткість корабля була 900 осіб, але в момент аварії на борту перебувало в рази більше людей.

Кримчани намагалися будь-якою ціною потрапити на борт, через те, що німці перебували на березі, на відстані кількох кілометрів.

Вранці 7 листопада 1941 судно прямувало в бік Кавказу, але це виявився останній рейс.

Через кілька годин його атакували з повітря і теплохід повністю пішов під воду всього за чотири хвилини.

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