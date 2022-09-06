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Берегите себя! Знаки Зодиака, которые может постигнуть беда в сентябре 2022

Фото: Гороскоп на сентябрь 2022
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на сентябрь 2022 расскажет о знаках Зодиака, которым не очень повезет со здоровьем.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

Астролог советует беречь себя, особенно первую и вторую декаду сентября 2022. В третьей декаде нужно очень внимательно относиться к дороге, к машине, к незнакомым местам, непонятным "стрьомным" людям, избегать темноты, меньше алкоголя - так можно избежать неприятных ситуаций.

Дева

Представителям знака Зодиака следует поберечься, меньше кофе, алкоголя и пребывания под солнцем. В сентябре 2022 многие Девы могут начать увлекаться нетрадиционными методами медицины.

Скорпион

Здоровье представителей этого знака будет так себе. Астролог говорит, что вам нужно заранее заняться укреплением иммунитета, а также одеваться в соответствии с погодой. Берегите себя!

Ранее мы писали про полный прогноз для всех знаков Зодиака на сентябрь 2022.

Также читайте о пяти нестареющих знаках Зодиака.

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Гороскоп