Бережіть себе! Знаки Зодіаку, які може спіткати біда у вересні 2022

Гороскоп на вересень 2022 розповість про знаки Зодіаку, котрим не дуже пощастить зі здоров'ям.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна . Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Овен

Астролог радить берегти себе, особливо першу і другу декаду вересня 2022. У третій декаді потрібно дуже уважно ставитися до дороги, до машини, до незнайомих місць, незрозумілих "стрьомних" людей, уникати темряви, менше алкоголю - так можна уникнути неприємних ситуацій.

Діва

Представникам знаку Зодіаку слід поберегтися, менше кави, алкоголю і перебування під сонцем. У вересні 2022 багато Дів можуть почати захоплюватися нетрадиційними методами медицини.

Скорпіон

Здоров'я представників цього знаку буде так собі. Астролог каже, що вам потрібно заздалегідь зайнятися зміцненням імунітету, а також одягатися відповідно до погоди. Бережіть себе!