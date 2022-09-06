Бережіть себе! Знаки Зодіаку, які може спіткати біда у вересні 2022

Гороскоп на вересень 2022 розповість про знаки Зодіаку, котрим не дуже пощастить зі здоров'ям.
Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.
Астролог радить берегти себе, особливо першу і другу декаду вересня 2022. У третій декаді потрібно дуже уважно ставитися до дороги, до машини, до незнайомих місць, незрозумілих "стрьомних" людей, уникати темряви, менше алкоголю - так можна уникнути неприємних ситуацій.
Представникам знаку Зодіаку слід поберегтися, менше кави, алкоголю і перебування під сонцем. У вересні 2022 багато Дів можуть почати захоплюватися нетрадиційними методами медицини.
Здоров'я представників цього знаку буде так собі. Астролог каже, що вам потрібно заздалегідь зайнятися зміцненням імунітету, а також одягатися відповідно до погоди. Бережіть себе!
Раніше ми писали про повний прогноз для всіх знаків Зодіаку на вересень 2022.
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