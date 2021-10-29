Берегите головы: мощнейшая магнитная буря накроет Землю на выходных

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в субботу, около 10 часов утра. Почт сразу эта буря достигнет уровня G1 – пятого. Пик бури будет очень мощный, до уровня G2 – шестого.

Самым опасным периодом станет промежуток с 12 до 20 часов. Ночью буря пойдет немного на спад и ударит с новой силой рано утром в воскресенье. Облегчение наступит только после обеда. Метеозависимые могут почувствовать ухудшение самочувствие уже в пятницу вечером, и негативный период будет продолжаться до вечера воскресенья.

Такая мощная магнитная буря может повлечь за собой сильное ухудшение здоровья даже у абсолютно здоровых людей, а в пиковое время возможны серьезные перебои в работе электроники и техники.

Еще одну опасность для здоровья людей может добавить тот фактор, что украинцы в ночь с субботы на воскресенье переводят часы на зимнее время.

Магнитная буря 30-31 октября

Какие неприятности со здоровьем могут быть

Головные боли, мигрень

Раздражительность, эмоциональность, апатия, депрессивные расстройства

Рассеянность внимания, невозможность сконцентрироваться

Проблемы с артериальным давлением и сердечно-сосудистой системой

Нарушения сна – бессонница или сонливость

Тошнота и проблемы с пищеварением

Быстрая утомляемость, агрессия

Обострение хронических заболеваний

Ломота в суставах

Как помочь организму во время магнитных бурь

Нормализовать режим сна – ложиться спать вовремя, продолжительность сна должна быть не менее 7-8 часов.

Из рациона стоит исключить острую, жирную и вредную пищу

Снизить употребление кофе и напитков с кофеином, ограничить употребление алкоголя и сигарет

Пить много жидкости – компоты, воду и чай с травами

Рекомендуется гулять на свежем воздухе не менее двух часов, но не под прямыми лучами солнца

Утром можно принять контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну

Не стоит перегружать организм тяжелой физической и психоэмоциональной нагрузкой

Не ввязывайтесь в конфликты, выяснения отношений, свои эмоции держите под контролем

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.