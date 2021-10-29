Берегите головы: мощнейшая магнитная буря накроет Землю на выходных

Магнитная буря красного уровня накроет Землю уже в субботу утром. По прогнозу специалистов, воздействие этой сильной бури ожидается также и в воскресенье.
Какой период станет самым опасным и как помочь организму в этот период – читайте ниже.
Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в субботу, около 10 часов утра. Почт сразу эта буря достигнет уровня G1 – пятого. Пик бури будет очень мощный, до уровня G2 – шестого.
Самым опасным периодом станет промежуток с 12 до 20 часов. Ночью буря пойдет немного на спад и ударит с новой силой рано утром в воскресенье. Облегчение наступит только после обеда. Метеозависимые могут почувствовать ухудшение самочувствие уже в пятницу вечером, и негативный период будет продолжаться до вечера воскресенья.
Такая мощная магнитная буря может повлечь за собой сильное ухудшение здоровья даже у абсолютно здоровых людей, а в пиковое время возможны серьезные перебои в работе электроники и техники.
Еще одну опасность для здоровья людей может добавить тот фактор, что украинцы в ночь с субботы на воскресенье переводят часы на зимнее время.
Магнитная буря 30-31 октября
Нормализовать режим сна – ложиться спать вовремя, продолжительность сна должна быть не менее 7-8 часов.
Из рациона стоит исключить острую, жирную и вредную пищу
Снизить употребление кофе и напитков с кофеином, ограничить употребление алкоголя и сигарет
Пить много жидкости – компоты, воду и чай с травами
Рекомендуется гулять на свежем воздухе не менее двух часов, но не под прямыми лучами солнца
Утром можно принять контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну
Не стоит перегружать организм тяжелой физической и психоэмоциональной нагрузкой
Не ввязывайтесь в конфликты, выяснения отношений, свои эмоции держите под контролем
Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
Напомним, ранее мы писали о том, что названы "народные рецепты", от которых лучше срочно отказаться.
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