Берегите деньги и нервы: почему чеки из магазинов и ресторанов нужно хранить

Часто покупатели после оплаты товара сразу выбрасывают чек или оставляют его на кассе. Однако мало кто знает, но чек стоит забрать с собой, независимо от суммы, на которую была сделана покупка.
Styler сообщает, что это нужно не только для того, чтобы была возможность вернуть некачественный товар, но и чтобы мошенники не смогли воспользоваться чеками.
В частности, пользуясь чужими кассовыми документами, мошенники могут:
Также, есть случаи, которые касаются непосредственно жизни или здоровья людей. Иногда после посещения ресторана у человека может возникнуть отравление.
Клиент может быть вполне убежденным, что это произошло из-за некачественной еды заведения. Однако, доказать это без чека будет очень сложно.
Именно чек подтверждает, что человек действительно ел в этом ресторане. Если такого подтверждения не будет, то привлечь заведение к ответственности не получится.
Рекомендуется чеки приносить домой и только тогда их рвать и выбрасывать в мусорку. Еще лучше выбрасывать чеки после того, как пройдет 14 дней после покупки товара. В таком случае в течение 14 дней вы сможете вернуть товар, который вам не подошел и мошенники не смогут им воспользоваться.
Чек является подтверждением, что вы действительно купили товар в этом заведении. Если его не будет, то обмен или возмещение не произойдет.
Поэтому, если чек вам не нужен, необходимо избавиться от него таким образом, чтобы он не попал в чужие руки.
Во время следующей покупки каждый должен сначала хорошо подумать, прежде чем оставить на кассе оплаченный чек.
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