Берегите деньги и нервы: почему чеки из магазинов и ресторанов нужно хранить

Какую выгоду могут получить мошенники

В частности, пользуясь чужими кассовыми документами, мошенники могут:

Забрав у кассы оставленные чеки, аферисты выносят товары из торгового зала. А охране они предъявляют чек, который прихватили на кассе;

Вынеся какой-либо товар без оплаты, мошенники могут потом подойти к кассе и вернуть якобы свою покупку, получив при этом ее полную стоимость;

Если оплата была произведена картой, то мошенники могут его перепродать;

В кассовом документе, который выдается после оплаты картой, остаются некоторые данные, в том числе четыре последние цифры ее номера. Если мошенникам удается выяснить данные владельца карты, то они ему звонят от имени банка, пытаясь узнать секретный код.

Также, есть случаи, которые касаются непосредственно жизни или здоровья людей. Иногда после посещения ресторана у человека может возникнуть отравление.

Клиент может быть вполне убежденным, что это произошло из-за некачественной еды заведения. Однако, доказать это без чека будет очень сложно.

Именно чек подтверждает, что человек действительно ел в этом ресторане. Если такого подтверждения не будет, то привлечь заведение к ответственности не получится.

Что нужно делать с чеком

Рекомендуется чеки приносить домой и только тогда их рвать и выбрасывать в мусорку. Еще лучше выбрасывать чеки после того, как пройдет 14 дней после покупки товара. В таком случае в течение 14 дней вы сможете вернуть товар, который вам не подошел и мошенники не смогут им воспользоваться.

Чек является подтверждением, что вы действительно купили товар в этом заведении. Если его не будет, то обмен или возмещение не произойдет.

Поэтому, если чек вам не нужен, необходимо избавиться от него таким образом, чтобы он не попал в чужие руки.

Во время следующей покупки каждый должен сначала хорошо подумать, прежде чем оставить на кассе оплаченный чек.