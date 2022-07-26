Бережіть гроші та нерви: чому чеки з магазинів та ресторанів потрібно зберігати

Часто покупці після оплати товару відразу викидають чек або залишають його на касі. Однак мало хто знає, але чек варто забрати з собою, незалежно від суми, на яку була зроблена покупка.
Styler повідомляє, що це потрібно не тільки для того, щоб була можливість повернути неякісний товар, але й щоб шахраї не змогли скористатися чеками.
Зокрема, користуючись чужими касовими документами, шахраї можуть:
Також, є випадки, які стосуються безпосередньо життя чи здоров'я людей. Інколи після відвідування ресторану у людини може виникнути отруєння.
Клієнт може бути цілком переконаним, що це сталося через неякісну їжу закладу. Однак, довести це без чека буде дуже складно.
Саме чек підтверджує, що людина дійсно їла в цьому ресторані. Якщо такого підтвердження не буде, то притягнути заклад до відповідальності не вийде.
Рекомендується чеки приносити додому і тільки тоді їх рвати та викидати у смітник. Ще краще викидати чеки після того, як пройде 14 днів після покупки товару. В такому випадку протягом 14 днів ви зможете повернути товар, який вам не підійшов і шахраї не зможуть ним скористатися.
Чек є підтвердженням, що ви дійсно купили товар у цьому закладі. Якщо його не буде, то обмін чи відшкодування не відбудеться.
Тому, якщо чек вам не потрібен, необхідно позбутися від нього таким чином, щоб він не потрапив у чужі руки.
Під час наступної покупки кожен повинен спочатку добре подумати, перш ніж залишити на касі оплачений чек.
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