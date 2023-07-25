На береги Кирилівки під Запоріжжям масово викидає мертвих дельфінів (фото)

На береги Кирилівки в Запорізькій області масово викидає мертвих дельфінів. Місцеві мешканці припускають, що це відбувається через сильне забруднення Азовського моря.

Про це повідомили в Telegram -каналі "Бердянськ сьогодні".

Чому гинуть тварини

Як зазначають у повідомленні, морські тварини можуть гинути через забруднення води та повітря. Воно своєю чергою спричинене затопленням озброєння та нафтопродуктів, а також мінуванням, підводними вибухами та роботою локаторів ворога.

Разом із тим зараз неможливо повністю оцінити наслідки екоциду. Науковці зможуть побачити повну картину лише після деокупації та розмінування Запорізької області.

На береги Азовського моря викидає мертвих дельфінів (фото: t.me/brdVP)

Через підрив на Каховській ГЕС гинуть рідкісні тварини

Каховське водосховище було помешканням для багатьох червонокнижних представників фауни. Однак після обміління тварини не змогли вижити.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України на своїй сторінці у Facebook повідомляло про те, що на берег Чорного моря винесло 149 мертвих тритонів, які занесені до Червоної книги України.

Проте 55 з них вдалося врятувати за добу. Тритони не можуть проживати в солоній воді, тому живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де випустили на різних ділянках річки.

Тритони входять до червонокнижних тварин України (фото: facebook.com/EnvironmentalofUkraine)

Великої шкоди також зазнала популяцій різних видів риби. Так, наприклад, популяція морського судака, яка повністю загинула внаслідок катастрофи. Про це повідомив член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук Сергій Афанасьєв в інтерв'ю "Вечірньому Києву".

"У пониззі Дніпра та у Дніпро-Бузькому лимані мешкало понад 70 видів риб, з них 18 - червонокнижних. Як мінімум один вид риб уже зник з лиця Землі. Це морський судак або буговець, який мешкав у Дніпровсько-Бузькому лимані. Довгий час він вважався вимерлим, але у 2016 році ми з'ясували, що він живий", - розповідає науковець

Однак підрив дамби призвів до повного зникнення популяції червонокнижного морського судака. Постраждали також осетрові: у період катастрофи в них була нерестова міграція, під час якої вони підійшли до дамби та були зметені гідроударом.

Морський судак (фото: Вікіпедія)

Експерт каже, що за попередніми підрахунками на півдні України загинуло приблизно вісім тисяч тонн товарної риби.