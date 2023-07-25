На берега Кирилловки под Запорожьем массово выбрасывает мертвых дельфинов (фото)

На берега Кирилловки в Запорожской области массово выбрасывает мертвых дельфинов. Местные жители предполагают, что это происходит из-за сильного загрязнения Азовского моря.

Об этом сообщили в Telegram -канале "Бердянськ сьогодні".

Почему гибнут животные

Как отмечают в сообщении, морские животные могут погибать из-за загрязнения воды и воздуха. Оно в свою очередь вызвано затоплением вооружения и нефтепродуктов, а также минированием, подводными взрывами и работой локаторов врага.

Вместе с тем, сейчас невозможно полностью оценить последствия экоцида. Ученые смогут увидеть полную картину только после деоккупации и разминирования Запорожской области.

На берега Азовского моря выбрасывает мертвых дельфинов (фото: t.me/brdVP)

Из-за подрыва на Каховской ГЭС погибают редкие животные

Каховское водохранилище было домом для многих краснокнижных представителей фауны. Однако после обмеления животные не смогли выжить.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на своей странице в Facebook сообщало о том, что на берег Черного моря вынесло 149 мертвых тритонов, занесенных в Красную книгу Украины.

Однако 55 из них удалось спасти за сутки. Тритоны не могут проживать в соленой воде, поэтому живых животных отвезли в Дунайский биосферный заповедник, где выпустили на разных участках реки.

Тритоны входят в краснокнижные животные Украины (фото: facebook.com/EnvironmentalofUkraine)

Большой ущерб также понес популяциям различных видов рыбы. Так, например, популяция морского судака полностью погибла в результате катастрофы. Об этом сообщил член-корреспондент НАН Украины доктор биологических наук Сергей Афанасьев в интервью "Вечірньому Києву".

"В низовьях Днепра и в Днепро-Бугском лимане проживало более 70 видов рыб, из них 18 - краснокнижных. Как минимум один вид рыб уже исчез с лица Земли. Это морской судак или буговец, который жил в Днепровско-Бугском лимане. Долгое время он считался вымершим, но в 2016 году мы выяснили, что он жив", - рассказывает ученый

Однако подрыв дамбы привел к полному исчезновению популяции краснокнижного морского судака. Пострадали также осетровые: в период крушения у них была нерестовая миграция, во время которой они подошли к дамбе и были сметены гидроударом.

Морской судак (фото: Википедия)

Эксперт говорит, что по предварительным подсчетам на юге Украины погибли около восьми тысяч тонн товарной рыбы.